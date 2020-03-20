Режим НС введуть у нових областях: в МВС розкрили деталі

Режим надзвичайної ситуації через коронавірус 21 березня може бути введений у Львівській і Харківській областях.

Про це в студії політичного ток-шоу "Свобода Свобода слова Савіка Шустера" 20 березня заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Трансляція ефіру велася на YouTube-каналі програми.

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"Це дія Кодексу про цивільний захист. Згідно з ним [wt] означає, що органи влади повинні переходити в режим підвищеної енергійності при несенні служби", – розповів Геращенко про НС.

facebook Антона Геращенко

Він підкреслив, що цей режим не передбачає обмежень прав громадян. Більш жорсткий режим – надзвичайний стан – "вводитися тоді, коли є загроза державі, народу України".

"Якщо ми побачимо за динамікою, що нам такими обмежувальними, карантинними методами, які є зараз, не вдається зупинити розвиток вірусу... Якщо ми побачимо, що таких випадків буде сотні й ближче до тисячі, то напевно тоді президент, Рада національної безпеки й оборони може ухвалити рішення про введення режиму надзвичайного стану", – пояснив Геращенко.

Про надзвичайну ситуацію висловився і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. В ефірі "Свободи слова" він заявив:

"Ми сьогодні прийняли кілька важливих рішень. Це введення режиму надзвичайної ситуації ще в трьох регіонах України, всього в шести вже введено. Очевидно, завтра доведеться ввести ще, тому що сьогодні і Львів, і Харків приєдналися, на жаль, до сумної статистики".

Пряма трансляція ефіру:

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України 20 березня вирішив ввести режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Таким чином, у країні вже п'ять областей із режимом НС (до цього ввели в Житомирській, Чернівецькій і Київській) плюс столиця.

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