Режим "м'яких кроків" затягнеться: Аваков розповів, як Україна буде виходити з карантину

Антон Малиновський Суспільство 18:15, 21.05.2020 Оновлено: 18:27, 21.05.2020

Українці будуть кілька місяців поступово виходити з карантину, по крайней мере до тих пір, поки не буде винайдена вакцина або якісні ліки.

Про це заявив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає прес-служба відомства. Він зазначив, що українці повинні бути обережними, поки карантин не завершиться.

"З 25 травня будуть подальші послаблення карантину. Ще послаблення будуть з 1 червня, але в цілому кілька місяців ми будемо жити в режимі" м'яких кроків ". Поки у нас не буде вакцини, не буде чіткої протоколу лікування, ми повинні бути дуже обережними" , – сказав Арсен Аваков.

Арсен Аваков
МВС України

Також він зазначив, що поступово відкриваються пункти пропуску на кордонах з ЄС – в Польщу, Угорщину, Словаччину, Румунію і Республіку Молдову. Однак зараз туди можуть їздити тільки володарі паспортів або посвідки на проживання в цих країнах.

"У нас двосторонні відносини з нашими партнерами і ми дивимося, які там правила і крок за кроком відкриваємо пункти пропуску. Але зараз їхати в Румунію чи Польщу може тільки той, хто має паспорт цієї країни або посвідку на проживання. Ми очікуємо, що цей режим зміниться десь в середині липня і ми зможемо відновитися в повному обсязі", – зазначив Арсен Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні відновлять роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу, а також Молдовою.

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