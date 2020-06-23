Режим КПП і спеціальний час для літніх людей: на Закарпатті посилили карантин

У Закарпатській області, яка є одним з лідерів в Україні по зростанню кількості інфікованих COVID-19, скасували ослаблення карантину.

Як повідомила в Facebook пресслужба Закарпатського обласного центру громадського здоров'я, таке рішення прийняла Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської ОДА. Деякі обмеження почали діяти вже з 23 червня.

Так, з 00:00 23 червня запрацювали КПП на Яблунецькому і Абранському перевалах.

З 25 червня лікарням заборонили проводити планову госпіталізацію, крім допомоги вагітним, породіллям, новонародженим. Дозволено також надання невідкладної допомоги, надання допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями. Всі медустанови будуть приймати хворих на COVID-19.

У вихідні та святкові дні в області заборонять регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів громадським транспортом. Це стосується як міського, так і приміського, міжміського та внутрішньообласного сполучень.

Аптекам і банкам порекомендували обслуговувати літніх людей тільки в спеціально відведений час – з 11:00 до 13:00.

За останню добу в Закарпатській області зафіксували 103 нових випадки інфікування COVID-19.

У Закарпатській області скасували ослаблення карантину Facebook Закарптского обласного Центру громадського здоров'я

У Закарпатській області скасували ослаблення карантину Facebook Закарптского обласного Центру громадського здоров'я

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк заявив про погіршення епідситуації в області. Реанімаційні відділення в опорних лікарнях на Закарпатті переповнені хворими з COVID-19.