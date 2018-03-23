"Резервація для індіанців": у мережі показали жах на українській дорозі

У мережі опублікували фото і відео, які показують жахливий стан дороги Миколаїв - Кропивницький (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

"Це тихий жах!!! Окремі ділянки дороги Миколаїв-Кропивницький - "резервація для індіанців". Водії - на стадії емоційно-фізичної деградація... Транспорт може проїхати тільки великогабаритний. "Дрібні " легковики занирюють колесами повністю", - розповідає журналістка Олександра Ментель на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, фото зроблене 22 березня у с. Возсіятське Єланецького району.

Дорога Миколаїв-Кропивницький Facebook / Олександра Ментель

Дорога Миколаїв-Кропивницький Facebook / Олександра Ментель

Дорога Миколаїв-Кропивницький Facebook / Олександра Ментель

Дорога Миколаїв-Кропивницький Facebook / Олександра Ментель

Дорога Миколаїв-Кропивницький Facebook / Олександра Ментель

Дорога Миколаїв-Кропивницький Facebook / Олександра Ментель

Дорога Миколаїв-Кропивницький Facebook / Олександра Ментель

Дорога Миколаїв-Кропивницький Facebook / Олександра Ментель

"Водієві, який зважується "випробувати" себе, і вести автомобіль ділянками траси "Миколаїв -Кропивницький", - потрібно дійсно мати залізні нерви. І, крім того, через отриманий стрес відразу після поїздки - "в люльку", на лікарняний..." - пише жінка.

Вона зазначає, що раніше місцеві жителі перекривали трасу, намагаючись привернути увагу до необхідності ремонту цієї ділянки дороги, проте це не дало результату.

Олександра Ментель також пише, що 300 мільйонів гривень, виділених Кабміном на ремонт дороги Миколаїв-Кропивницький, в області вирішили спрямувати на інші потреби.

"Невже є ділянки гірші? Що ж робити бідним сільським людям, населені пункти яких розташовані уздовж такої "вирівняної грейдерами траси". Хоч кричи "Караул". Я вважаю, в нашій області на сьогоднішній день є єдина проблема № 1 - це жахливі дороги... Може всі кошти варто спрямувати на капітальний ремонт доріг Миколаївщини? Тому що через відсутність доріг люди почнуть ненавидіти всі розпочаті реформи, - бо з такими дорогами "опорні школи", "госпітальні" округи стануть їхніми колами пекла на землі", - додає журналіст.

Користувачі залишили під постом у соцмережі багато обурених коментарів.

"Це дійсно коло пекла в Україні і в цьому пеклі живуть люди", - пише Надія Жук.

"Може влада думає, що для рабів добре і так", - пише Валентина Концограда.

Дорога Миколаїв-Кропивницький Facebook / Олександра Ментель

Дорога Миколаїв-Кропивницький Facebook / Олександра Ментель

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в мережі опублікували відео, яке підтверджує жахливий стан дороги в місті Сміла Черкаської області.