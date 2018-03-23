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"Резервація для індіанців": у мережі показали жах на українській дорозі

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У мережі опублікували фото і відео, які показують жахливий стан дороги Миколаїв - Кропивницький (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

"Це тихий жах!!! Окремі ділянки дороги Миколаїв-Кропивницький - "резервація для індіанців". Водії - на стадії емоційно-фізичної деградація... Транспорт може проїхати тільки великогабаритний. "Дрібні " легковики занирюють колесами повністю", - розповідає журналістка Олександра Ментель на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, фото зроблене 22 березня у с. Возсіятське Єланецького району.

Дорога Миколаїв-Кропивницький

Facebook / Олександра Ментель

Дорога Миколаїв-Кропивницький

Facebook / Олександра Ментель

Дорога Миколаїв-Кропивницький

Facebook / Олександра Ментель

Дорога Миколаїв-Кропивницький

Facebook / Олександра Ментель

Дорога Миколаїв-Кропивницький

Facebook / Олександра Ментель

Дорога Миколаїв-Кропивницький

Facebook / Олександра Ментель

Дорога Миколаїв-Кропивницький

Facebook / Олександра Ментель

Дорога Миколаїв-Кропивницький

Facebook / Олександра Ментель

"Водієві, який зважується "випробувати" себе, і вести автомобіль ділянками траси "Миколаїв -Кропивницький", - потрібно дійсно мати залізні нерви. І, крім того, через отриманий стрес відразу після поїздки - "в люльку", на лікарняний..." - пише жінка.

Вона зазначає, що раніше місцеві жителі перекривали трасу, намагаючись привернути увагу до необхідності ремонту цієї ділянки дороги, проте це не дало результату.

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Олександра Ментель також пише, що 300 мільйонів гривень, виділених Кабміном на ремонт дороги Миколаїв-Кропивницький, в області вирішили спрямувати на інші потреби.

"Невже є ділянки гірші? Що ж робити бідним сільським людям, населені пункти яких розташовані уздовж такої "вирівняної грейдерами траси". Хоч кричи "Караул". Я вважаю, в нашій області на сьогоднішній день є єдина проблема № 1 - це жахливі дороги... Може всі кошти варто спрямувати на капітальний ремонт доріг Миколаївщини? Тому що через відсутність доріг люди почнуть ненавидіти всі розпочаті реформи, - бо з такими дорогами "опорні школи", "госпітальні" округи стануть їхніми колами пекла на землі", - додає журналіст.

Користувачі залишили під постом у соцмережі багато обурених коментарів.

"Це дійсно коло пекла в Україні і в цьому пеклі живуть люди", - пише Надія Жук.

"Може влада думає, що для рабів добре і так", - пише Валентина Концограда.

Дорога Миколаїв-Кропивницький

Facebook / Олександра Ментель

Дорога Миколаїв-Кропивницький

Facebook / Олександра Ментель

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в мережі опублікували відео, яке підтверджує жахливий стан дороги в місті Сміла Черкаської області.

Читайте всі новини по темі "Дороги в Україні" на сайті "Обозреватель".

Теми
Дороги в УкраїніРемонт доріг
Місце
УкраїнаМиколаїв
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