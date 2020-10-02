"Революція на граніті" почалася 30 років тому: українцям нагадали, яким був перший Майдан

У п'ятницю, 2 жовтня, минуло 30 років із дня початку "революції на граніті", яку в Україні ще називають першим Майданом.

Як нагадали на Telegram-каналі "Розсекречена історія", саме цього дня 1990 року у Києві на площі Жовтневої революції (нині Майдан Незалежності) майже півтори сотні студентів із різних областей (переважно з Києва, Львова та Дніпропетровської області) розбили намети й невдовзі оголосили голодування.

Зокрема, молодь вимагала:

перевиборів Верховної Ради на багатопартійній основі;

відставки комуніста Віталія Масола з посади голови Ради міністрів;

непідписання Україною Союзного договору;

проходження військової служби тільки в Україні;

націоналізації майна КПУ та ЛКСМУ тощо.

Протести тривали до 17 жовтня та завершилися підписанням постанови Верховної Ради УРСР, яка гарантувала виконання вимог учасників протесту.

Втім, незважаючи на обіцянку не притягувати до кримінальної відповідальності учасників протестів, проти активістів таки були зареєстровані кримінальні провадження. Наприклад, громадського діяча Олеся Донія кинули до Лук'янівського СІЗО і звільнили згодом лише під тиском громадськості.

Про буремні дні першого українського Майдану згадала на особистій сторінці у Facebook й відома письменниця Оксана Забужко, наголосивши, що його унікальність була в тому, що він відбувся у радянську епоху.

"Наш перший Майдан. Тільки тоді його ще так не називали, бо Майдан Незалежності ще був "площею Жовтневої революції", і над хлопцями, які лежали на розкладачках, ще стримів страшний червоногранітний "Ленін у пальті", в оточенні "революційних матросів", – згадує вона.

"З усіх трьох Майданів, якими найвичерпніше описується історія нашої "протонезалежності", цей був "найчистіший" – за організацією 100% український, "самодіяльний": без втручання політтехнологічної "сурковщини", без тіні участі російських спецслужб. Перший серйозний удар по імперії, "під дих" – вимога служби в армії на території України (геніальний антиколоніальний хід)", – додала Забужко.

За її словами, саме під час "революції на граніті", майбутній перший президент України Леонід Кравчук прилюдно втратив самовладання і закричав: "Я не боюся ні Бога, ні чорта, і вас не злякаюся!".

Ще однією особливістю того протесту, зазначила письменниця, стало те, що тоді єдиний раз в історії студентський рух мав шанс злитися з робітничим. Адже заводи Києва вийшли на загальноміський страйк після того, як робітників спробували "завербувати" на "розгін Майдану". Водночас саме тоді з'явився єдиний шанс на український робітничий рух – це ознаменувало створення незалежних профспілок.

"Багато чого було тоді "єдиний раз" (на жаль!). Але організаційна структура протесту – намети на Майдані з охороною за периметром, "Запорізька Січ" – ось це залишилось, наше-рідне, ніде більше в світі не повторне: наш, за ці 30 років, найзначніший внесок у світову історію: Україна = Майдан", – підкреслила Забужко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Забужко показала історичне відео, на якому зафільмований момент підняття синьо-жовтого прапора у Києві 24 липня 1990 року. Письменниця наголосила, що саме за 2,5 місяці після цієї події і почався перший Майдан – "революція на граніті".