Українські ресторатори звернулися до Кабміну з проханням дозволити їм працювати під час карантину за умови дотримання заходів безпеки.

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Відповідний лист до уряду опублікував на своїй сторінці у Facebook Дмитро Федотенков, зазначивши, що поширення послаблень на ресторанний бізнес дозволить забезпечити роботою близько 80 тисяч українців.

"Завтра уряд офіційно продовжить карантин до 12 травня і введе низку пом'якшуючих заходів. Ми б дуже хотіли опинитися в цьому списку. І у нас є слушна пропозиція, як це зробити, щоб всі були здорові й мінімум 80 тис. осіб вирушили на роботу. Щоб не довелося наші ресторани робити продовольчими лавками з продажу костюмів біозахисту та Обухівського паперу з доставкою за поворотом", – написав він.

Звертаючись до уряду, він і його колеги відзначили, що ресторанний бізнес – один з найбільш постраждалих за підсумками пандемії. До того ж, в силу об'єктивних причин, він змушений буде відновити свою діяльність одним з останніх.

Карантин у ресторанах "24 канал"

"Є слушна пропозиція, як можна пом'якшити удар по галузі однією дією. У великих містах є системні ресторани з великими і просторими літніми майданчиками, що мають попит у громадян в теплу погоду. Контрольована територія, де адміністрація здатна організувати і забезпечити дотримання всіх обмежувальних норм – маски, контроль на вході, дезінфекція, дистанція між посадочними місцями по 1,5-2 м, жорстка санітарія всередині об'єкта, штрафи за порушення. Підкреслимо – мова йде винятково про відкриті літні майданчики", – сказано у відкритому листі рестораторів.

Також вони наголосили, що резервація столів на відкритих терасах буде відбуватися за попередньою бронню і можливістю дозувати кількість гостей.

"Запуск цих майданчиків дозволить підтримати середній бізнес, поліпшити зайнятість в містах, а це до 80 тис. "ожилих" робочих місць, що дасть ефект для економіки в сотні разів кращий будь-яких податкових пільг, про які сьогодні в теорії міркують чиновники", – звернулися представники сфери послуг до уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 квітня очільник МОЗ Максим Степанов підтвердив, що уряд планує продовжити карантин в Україні до 12 травня, однак пом'якшити його умови. Людям хочуть дозволити відвідувати парки, бібліотеки і музеї.

Таку ініціативу підтримав і президент України Володимир Зеленський. На нараді, яку він очолив, було відзначено, що пік захворюваності в Україні очікується на початку травня, тому карантин потрібно продовжити.

У той же час глава держави і прем'єр-міністр виступили за зняття деяких обмежень для підтримки громадян і економіки.

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