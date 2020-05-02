Ресторатори прийшли на Банкову і висунули ультиматум Зеленському
Ресторатори Києва провели акцію під Офісом президента України Володимира Зеленського з вимогою дозволити відкриття літніх терас під час карантину через коронавірус COVID-19.
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Учасники акції розставили столики біля будівлі ОПУ, імітуючи літній майданчик ресторану. Всім охочим поїсти безкоштовно роздали гречку з котлетами (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Хто захоче, може залишати "чайові", які підуть на підтримку українських медиків, що беруть участь у боротьбі в коронавірусом.
Один з організаторів акції, ресторатор Дмитро Федотенков розповів "Стране", що їхнє головне завдання – спонукати владу переглянути карантин і дозволити роботу літніх майданчиків, що допоможе відновити 200 тисяч робочих місць у сфері громадського харчування по всій країні.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
Також протестувальники розгорнули плакат "Вимагаємо переглянути велюровий карантин", натякаючи, що правила повинні бути одні для всіх ресторанів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше журналісти зняли, як до закладу "Велюр" на Льва Толстого, який належить народному депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку, приїздять політики та представники олігархів.
Українці бурхливо відреагували на гучну новину в мережі: одні користувачі назвали це "бенкетом під час чуми", інші запитували – а як тепер влада вмовлятиме інших підприємців не працювати і зазнавати збитків.
Зі свого боку Тищенко спростував інформацію про те, що його елітний ресторан "Велюр" працює всупереч введеному в Україні карантину.