Ресторатори Львова зняли відео без штанів: якщо потрібно – вводьте локдаун

Ресторатори відомих львівських закладів виступили проти карантину вихідного дня в Україні, заявивши, що він "вбиває бізнес".

Підприємці записали відеозвернення до влади. Вони сказали, що нова стратегія карантину залишила їх "без штанів". Цю тезу чоловіки показали буквально, знявшись у відео в куртках, але без брюк. Ролик був опублікований на YouTube-каналі "Дайте працювати" (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

У ролику знялися власник мережі "Майстерня карамелі" Андрій Дзюбан, власник кав'ярень "Світ кави" Маркіян Бедрій, співвласник Театру пива "Правда" Юрій Заставний, ресторатор Вардкес Арзуманян і засновники "Холдингу емоцій! Fest" Андрій Худо та Юрій Назарук.

Ресторатори записали відео без штанів Скриншот

Ресторатори зажадали почати "реально, а не показово" контролювати дотримання санітарно-епідеміологічних вимог, а також ввести повний локдаун і "закрити все", якщо це потрібно, замість карантину щосуботи і щонеділі.

"Ви вже залишили нас без штанів. Ми не дамо зробити це з тисячами наших людей", – підсумували бізнесмени.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада у Верховній Раді України не проголосували за скасування карантину вихідного дня. Водночас 149 народних депутатів підтримали зняття нововведених обмежень.

Що таке карантин вихідного дня і які правила він передбачає, читайте за посиланням.