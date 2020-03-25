Коронавірус атакує Конча-Заспу: спливли нові прізвища захворілих VIP-ів

Станом на 25 березня вже 13 жителів елітної Конча-Заспи під Києвом заразилися коронавірусом. Крім народного депутата Сергія Шахова та його дружини, а також судді Вікторії Джарти, небезпечну інфекцію підхопили і декілька бізнесменів, які проживають у котеджних селищах Обухівського району.

Як стало відомо OBOZREVATEL, 24 березня до лікарів звернувся 50-річний Олександр Желтан, який проживає в Козині. Желтан займається бізнесом, він власник десятка компаній. У 2008 році людина з таким прізвищем фігурувала в скандалі, пов'язаному з відведенням земельної ділянки в центрі транспортної розв'язки в Голосіївському районі Києва для будівництва станції техобслуговування.

Конча-Заспа факти

Також, за словами нашого джерела, коронавірус виявили і у 52-річної рестораторки Раїси Манжоли. Раніше вона була співзасновницею компанії з виробництва енергії, але покинула її.

Перед цим коронавірус був виявлений і у 19-річної Софії Поліщук. Вона проживає за тією ж адресою в Конча-Заспі, що і громадянин РФ, бізнесмен Армен Мелікян, засновник "Андрушівського масложирзаводу". Принаймні точно така адреса вказана у нього як у бенефіціара "Групи компаній Альянс".

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Нагадаємо:

Раніше стало відомо, що суддя Вікторія Джарти (дочка колишнього прем'єр-міністра Автономної Республіки Крим Василя Джарти) заразилася коронавірусом.

Небезпечну інфекцію підхопив і колишній глава СБУ Валерій Хорошковський. Він потрапив до лікарні, але, за інформацією ЗМІ, вже нібито вилікувався.

Вірус виявили і у народного депутата Сергія Шахова. У першій половині березня він побував на лижному курорті в Куршевелі, звідки повертався рейсом Женева - Київ. Крім Шахова, захворіла і його дружина.

Ще один депутат Сергій Вельможний також захворів коронавірусом. Можливо, він заразився від Шахова, оскільки спілкувався з ним. Спочатку політик здав тест, який показав негативний результат. Але потім йому і синові стало погано, й нові аналізи підтвердили діагноз.

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