Ресторани і кафе в Україні запрацювали на повну: правила відвідування закладів

В Україні з 5 червня дозволено повноцінну роботу ресторанів і кафе.

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При цьому через карантин діють деякі правила і заборони, яких вони повинні дотримуватися. Список оприлюднив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Ресторани і кафе в Україні запрацювали на повну

У закладах громадського харчування заборонено:

Заходити в заклад без супроводу його співробітника.

Функціонування дитячих кімнат.

Проведення свят, банкетів, майстер-класів, публічних заходів, у яких беруть участь понад 10 осіб.

Приготування їжі на відкритих кухнях (крім тих, які відгороджені від відвідувачів перегородкою).

Функціонування буфетів (окремих зон) самообслуговування, в тому числі для самостійного розливу напоїв клієнтами.

Самообслуговування в установах швидкого харчування. Підноси, блюда, напої і столові прибори повинен видавати персонал на прохання відвідувача.

Посадка більше 4 осіб за столик без урахування дітей.

Правила роботи літніх терас, а також їжі та напоїв на винос не змінилися і залишаються в силі.

Що заборонено в ресторанах під час карантину facebook.com/maksym.stepanov.official

При цьому в Києві можуть переглянути ослаблення карантину з 5 червня, яке, зокрема, стосується повноцінної роботи кафе і ресторанів, через зростання захворюваності COVID-19.

Таку заяву зробив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в коментарі LB.ua.

"У нас буде можливість відкрити ресторани всередині приміщення, але я не впевнений, що їх (ймовірно, Києва. – Ред.) інцидентність дозволить їм відкрити заклади. Потрібно подивитися їх динаміку, що буде завтра-післязавтра (5-6 червня)", – сказав він.

Також Ляшко зазначив, що остаточне рішення по ослабленню карантинних обмежень приймає саме регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Ми прописали, як часто вони повинні переглядати, якщо три дні зростає захворюваність", – пояснив головний санітарний лікар.

Раніше OBOZREVATEL публікував рекомендації експертів про те, як уникнути зараження COVID-19 під час відвідування закладів громадського харчування.

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