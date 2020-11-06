На Харківщині після протесту рестораторів пом'якшили карантин

Закладам загального харчування Харківської області, розташованим у "червоній" карантинній зоні, дозволили працювати до 22:00.

Інформацію оприлюднив голова Харківської ОДА на своїй сторінці у Facebook. Це стало компромісним компромісне рішення для обох сторін – працівників і влади.

"Шановні представники ресторанного бізнесу! На жаль, у цьому році ми стикнулися з дуже складним вибором, де на одній чаші терезів – людські життя та здоров'я, а на іншій – нормальна життєдіяльність. Цей вибір по-своєму дуже болючий для всіх. Ми розуміємо всі труднощі, з якими вам довелося стикнутися через пандемію COVID-19 та впроваджені карантинні обмеження. Ми робимо максимум для того, щоб ви працювали. Обмеження "червоної зони" передбачають повне закриття закладів громадського харчування, але ми домоглися дозволу працювати до 22:00", – написав він.

Кучер ще раз нагадав, що не допустити небажаного всіма повного локдауну в Україні допоможе лише дотримання протиепідемічних заходів та свідома поведінка кожного українця.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що у Харкові працівники громадського харчування протестували проти введення обмежувальних заходів через COVID-19. Вони передали свої вимоги представникам Харківської ОДА.