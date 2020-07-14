Ресторан "Велюр" "слуги" Тищенка запросив киян розважатися до ранку. Відеофакт

Ресторан "Велюр", що належить народному депутату фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку, запросив відвідувачів в нічний час, не дивлячись на карантинні обмеження.

На сторінці ресторану в Instagram близько опівночі виклали сторіс, де повідомили про готовність прийняти клієнтів до ранку. "Місто засинає, але не Велюр. Чекаємо Вас до 6 ранку", – написали в рекламному повідомленні (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця)

Народна депутатка від партії "Голос" Олександра Устинова в Facebook назвала таку ситуацію знущанням над порядними бізнесменами.

"Слуга Народу Микола Тищенко та його ресторан "Велюр" знову плюнули на правила для всіх, тому що коли ти народний депутат, то правила тобі неписані!

Плював він і його ресторан знову на рішення Кабміну, яке забороняє працювати закладам з 23 до 7 ранку. Мало того, тепер кандидат у мери не тільки не робить це за закритими дверима, але і рекламу в інстаграм свого елітного ресторану дає. "Місто засинає, але не "Велюр"! Це вже знущання над усіма порядними бізнесменами, які виживають, як можуть. Плювали вони нам всім в обличчя.

Це той приклад, коли всі рівні, але є свої – рівніші. І поки весь бізнес банкрутує, якщо ти депутат – не те, що ні ховаєшся, а ще рекламу даєш, а якщо ти син міністра в клубі, то клуб не те, що не оштрафують, але і охороняти поліцію надішлють", – написала Устинова.

Нардепка від "Голосу" заявила, що Тищенко знову наплював на правила для всіх (Facebook Олександри Устинової)

Як повідомляв OBOZREVATEL, ресторан нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, відкрито працює під час карантину, потрапив під шквал критики в соціальних мережах.