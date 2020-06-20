Українська мережа ресторанів "Lviv Croissants" ("Львівські круасани") відмовилася від меню для відвідувачів російською мовою.

Про це пресслужба "Львівських круасанів" повідомила в Facebook. У компанії пояснили, що встановили термінали для самообслуговування, де за замовчуванням була російська мова, проте цю опцію принципово прибрали.

"На жаль, змінити налаштування за один-два дні ми фізично не могли. Але свідомо вирішили, що не будемо відтягувати встановлення таких терміналів. Хоча і вирішили, що російської мови в наших закладах не буде", – сказано в повідомленні.

Водночас у терміналах для безконтактного замовлення можна вибрати українську, англійську та польську мову.

За словами представників компанії, цей спосіб замовлення повинен допомогти забезпечити безпеку гостей і співробітників в умовах епідемії коронавірусу.

"Позиція української мови завжди була принциповою позицією мережі Lviv Croissants на всій території України, а не тільки у Львові", – додали в компанії.

Мережа ресторанів "Львівські круасани" вирішила відмовитися від російської мови

Мережа ресторанів "Львівські круасани" вирішила відмовитися від російської мови

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