Мережа ресторанів "Львівські круасани" вирішила відмовитися від російської мови
"Lviv Croissants" відмовилися від російської мови
Українська мережа ресторанів "Lviv Croissants" ("Львівські круасани") відмовилася від меню для відвідувачів російською мовою.
Про це пресслужба "Львівських круасанів" повідомила в Facebook. У компанії пояснили, що встановили термінали для самообслуговування, де за замовчуванням була російська мова, проте цю опцію принципово прибрали.
"На жаль, змінити налаштування за один-два дні ми фізично не могли. Але свідомо вирішили, що не будемо відтягувати встановлення таких терміналів. Хоча і вирішили, що російської мови в наших закладах не буде", – сказано в повідомленні.
Водночас у терміналах для безконтактного замовлення можна вибрати українську, англійську та польську мову.
За словами представників компанії, цей спосіб замовлення повинен допомогти забезпечити безпеку гостей і співробітників в умовах епідемії коронавірусу.
"Позиція української мови завжди була принциповою позицією мережі Lviv Croissants на всій території України, а не тільки у Львові", – додали в компанії.
Мережа ресторанів "Львівські круасани" вирішила відмовитися від російської мови
Мережа ресторанів "Львівські круасани" вирішила відмовитися від російської мови
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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