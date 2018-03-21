"Рентген" запрацював: у Раді відібрали зброю у нардепів

У будівлі Верховної Ради встановили додаткове рентген-обладнання та проводять перевірку особистих речей депутатів парламенту.

Як повідомляє "Українська правда", біля входу, куди заходять тільки депутати, поставили стрічку для перевірки сумок.

pravda.com.ua

За словами охоронців, в середу нардепи вже здавали зброю. Але охорона відмовляється повідомити деталі інцидентів.

Як повідомляв "Обозреватель", 20 березня Верховна Рада дозволила військовослужбовцям Управління державної охорони не пропускати в будівлі державних органів осіб зі зброєю і вибухівкою.

За ухвалення законопроекту проголосували 263 депутати.

Держохорона має право не допускати в будівлі, де працює Рада, президент, Кабінет міністрів та інші органи влади, осіб з холодною та вогнепальною зброєю, вибухівкою, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими речовинами і піротехнічними засобами.