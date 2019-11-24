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24 листопада • оновлено в 14:32
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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офіцер, волонтер, військовий журналіст Всі статті автора

Рентген країни

3.2т

95 квартал це унікальне явище.

Це не просто шоу.

95 квартал - це рентген країни.

По тому, чи смішні для людини їх жарти можно одразу з'ясувати інтелектуальний рівень, знання історії, ставлення до майдану, ступінь емпатії, людяності та якість освіти.

Іноді чутно запитання - хто такі малороси, а хто такі українці?

Так ось вони.

Це той випадок, коли світові лідери ліпше розуміють значення слів "Слава Україні", що з цими словами на вустах помер не один український воїн за останні сотні років.

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Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Тема
Блог про життя
Місце
Україна
Тег
Квартал 95
Джерело
Джерело: Facebook Мирослава Гая
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2
Коментарі
2
2
Смішно
15
Цікаво
12
Сумно
2
Треш
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ЖЫДОМОНГОЛ НОСАТЫЙ ГАГЕЙ РАСХРЮКАЛСЯ)))))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Свиномовные выродки ,набор селюковых слов.
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