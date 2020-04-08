Завзятий волейболіст і "другий Скрябін": що відомо про 35-річного спортсмена, якого вбив COVID-19 у Києві

У Києві від коронавірусу помер 35-річний Максим Кравченко. Медики Олександрівської лікарні довго боролися за його життя, проте так і не змогли врятувати. У чоловіка залишилося двоє дітей, молодшому приблизно півтора року.

Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Через кілька днів виявили пневмонію

Як розповіли OBOZREVATEL знайомі Максима, перед хворобою він не виїжджав за кордон. Тому, найімовірніше, заразився тут, в Україні. Вперше відчув себе погано 11-12 березня. За кілька днів, 16 березня, звернувся в приватну клініку (декларації з сімейним лікарем у нього не було).

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Там Кравченка оглянули й зробили рентген. Тоді й з'ясувалося, що в нього вже запалення легень. Чоловіка відразу ж направили в Олександрівську лікарню швидкою, де й зробили тест на коронавірус, що виявився позитивним.

Як повідомила головна лікарка Олександрівської лікарні Людмила Антоненко, перебіг хвороби у Максима був важким, його підключали до апаратів ШВЛ, ЕКМО, але це не допомогло.

Дружина Юлія та двоє маленьких дітей, за словами медиків, здорові.

Створив бізнес і перевіз сім'ю до Києва

Сам Кравченко очолював компанію ТОВ "КСК", яка виготовляє огорожі, навіси.

"Я з Максимом познайомився ще в 2007 році. Він займався будівельними роботами. Молодий, цілеспрямований, спокійний, завжди знав точно, що й навіщо робить. Родом із Дніпра, але всього добився в житті сам, створив бізнес, перевіз сім'ю до Києва, вони вже давно тут живуть.

Максим Кравченко Facebook Максима Кравченка

Він горів своєю роботою. Якщо потрібно, то й ніч не спав, але вранці обов'язково надавав кошторис. Слово своє тримав. У будівельному бізнесі рідко таких людей зустрінеш", – згадує його знайомий.

Волейбол був його любов'ю

Друзі досі не можуть отямитися після цієї новини. Тому що чоловік із дитинства захоплювався волейболом, був спортсменом і на здоров'я не скаржився. Однак, незважаючи на статистику, коронавірус вбив молоду та здорову людину.

Максим (праворуч) любив спорт, захоплювався волейболом і капоейрою Facebook Максим Кравченко

"Я порівняв би його зі Скрябіним. Це моя особиста думка. Вони обидва такі, на них хочеться дивитися й радіти", – розповів OBOZREVATEL його партнер по бізнесу.

"Він був приємною людиною, спортсменом – капоейра та сильне захоплення волейболом. Без жодних шкідливих звичок. Дружина його теж зі спорту. Вести з ним діалог завжди було приємно, весело й творчо, і неважливо – це гроші чи просто про життя. Він міцний малий. Як його вразила хвороба – мені незрозуміло", – продовжив бізнес-партнер.

Максим любив подорожувати Facebook Максима Кравченка

Кравченко так захоплювався волейболом, навіть на своїй сторінці в YouTube викладав відео матчів команд, де він грав. А кілька років тому брав участь у змаганнях із пляжного волейболу. Разом із дружиною Юлією також займався капоейрою (бразильське національне бойове мистецтво), а Юля ще й веде таку секцію на Позняках у Києві.

Фото зроблено рік тому, в березні 2019-го Facebook Максима Кравченка

Друзі Максима згадують студентські роки в Дніпропетровському національному університеті. "Ми з ним навчалися разом в університеті, це було років 15 тому. Наші гуртожитки були поруч. Він із хлопцями тоді грав у волейбольній команді, а дівчатка їх підтримували. Був дуже веселим і цілеспрямованим", – розповіла OBOZREVATEL його однокурсниця Юля.

Максим у студентські роки (ліворуч) Facebook Максим Кравченко

Ще один студентський товариш Ярослав написав на його сторінці: "Наші гуртожитки були поруч. Ми часто бували у них в гостях. Пам'ятаю, як Макс із однокурсником підколював нас, фізиків, що ми вигадали малювати карту з воєнки в програмі Corel Draw. Потім наш викладач, полковник Белявський, змушував усіх так робити й роздруковувати на кольоровому принтері... Сьогодні Макса не стало. Грьобаний коронавірус і пневмонія забрали його життя".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

В Олександрівській лікарні Києва від коронавірусу помер 35-річний чоловік, за життя якого лікарі боролися протягом декількох тижнів.

Пізніше стало відомо ім'я померлого – Максим Кравченко. Як повідомили друзі, він був спортсменом і грав у волейбол.

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