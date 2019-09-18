Ремонт моста біля Станиці Луганської почали транслювати онлайн

Поблизу зруйнованого моста через річку Сіверський Донець в районі Станиці Луганської на Донбасі за дорученням президента України Володимира Зеленського встановили веб-камеру.

Про це повідомили в Офісі президента. Камера в режимі реального часу дозволяє спостерігати за ходом відновлювальних робіт на об'єкті. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця екрану)

"Таким чином, виконання ініціативи глави держави щодо відновлення переправи буде відбуватися прозоро і під громадським контролем", – йдеться в повідомленні.

Веб-камери будуть вести цілодобову інтернет-трансляцію.

"Згідно з графіком, до 11 жовтня 2019 року планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст", – наголошується в повідомленні.

У той же час командувач операції ОС генерал-лейтенант Володимир Кравченко зазначив, що в гуманітарній сфері відбулися зрушення на краще.

"На Станиці Луганській йдуть активні підготовчі роботи до початку робіт з відновлення мосту: підготовлено майданчик під будівельну техніку і для розміщення будівельних матеріалів. Уже розширено і відновлено дорожнє покриття під'їзної дороги. Незабаром планується запустити додатковий автобус, щоб перетин лінії зіткнення для наших громадян був ще простішим і комфортнішим", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні українська сторона закінчила роботи з розмінування біля моста в Станиці Луганській на Донбасі.

Раніше терористи "ЛНР" зірвали початок робіт з відновлення зруйнованого моста в Станиці Луганській. Так, 31 серпня окупаційна адміністрація відмовила в доступі до зруйнованої частини моста на ділянці розведення №1 представникам "Укртрансмоста".

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