"Ремдесивір" від COVID-19 уже закупили і везуть в Україну, – Ляшко

Марина Ліснічук Суспільство 21:44, 18.10.2020 Оновлено: 21:48, 18.10.2020

Україна вже закупила препарат для лікування коронавірусу "Ремдесивір", і він транспортується до країни.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Закуплено державним підприємством "Медичні закупівлі України". І зараз він транспортується на територію України, тому найближчим часом з’явиться", – запевнив він.

За його словами, саме цей препарат першим показав, що за його застосування зменшується тривалість перебування хворої на COVID-19 людини на стаціонарному лікуванні.

"Й зменшується кількість летальних випадків", – додав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що українські лікарні отримають препарат від коронавірусу "Ремдесивір" протягом тижня.

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