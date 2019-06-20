Ректор КНУ ім. Шевченка скасував призначення Портнова

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський скасував указ про відновлення заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Таке рішення він прийняв під тиском студентів, які вийшли на протести після появи інформації про працевлаштування екс-чиновника, повідомляє на своїй сторінці в Facebook голова правління Інституту світової політики, журналіст Віктор Шлінчак.

Раніше було видано документ, згідно з яким Портнов був прийнятий на посаду професора і повинен був приступити до обов'язків з нового навчального року – з 1 вересня 2019 року по 30 червня 2020 року.

Андрій Портнов 24tv.ua

Як відомо, Портнов є доктором юридичних наук, доцентом. Йому встановлена доплата за вчене звання – 25%, вчений ступінь – 25%, надбавка за почесне звання Заслужений юрист України – 20%, надбавка за вислугу років – 10%.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

19 травня Портнов повернувся в Україну після п'яти років відсутності.

У команді президента України Володимира Зеленського в тому, що Портнов зміг безперешкодно приїхати, звинуватили генерального прокурора Юрія Луценка.

Незабаром Портнов розповів, що його охороняє поліція з автоматами і йому боятися нема чого. Юрист також заявив про бажання будувати політичну кар'єру в Україні.

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