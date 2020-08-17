Не бойтесь сообщений о "новых рекордах заражения коронавирусом", объясню, почему в Украине эти "рекорды" не показывают реальной картины. В каких странах слово "рекордное заражение коронавирусом" должно беспокоить граждан?

1. Там, где правительство обеспечило гражданам всеобщее и доступное по первому требованию регулярное тестирование, и тесты большинства населения формируют полную картину.

2. Там, где Фонд по борьбе с коронавирусом тратится на работу врачей, всеобщее тестирование и борьбу с коронавирусом, а не на строительство дорог в разгар эпидемии.

3. Там, где обеспечен строгий контроль за соблюдением условий карантина, ношением масок, дистанцированием.

4. Там, где система здравоохранения фиксирует каждый случай заболевания, локализует контактеров заболевшего, немедленно всех консультирует.

5. Там, где граждане и бизнес получают поддержку от государства, чтобы выполнять строгие ограничительные меры и при этом не разориться.

6. Там, где руководство страны объективно, под контролем парламентской оппозиции, информирует общество о ситуации, открыто обсуждает проблемы.

Уважаемые сограждане, всего этого в Украине нет. Да, более двух тысяч умерших есть, а вот этого всего нет. Нас спасает энтузиазм наших медиков, лето, иммунитет, привычка украинцев к выживанию и борьбе.

О какой объективной статистике вообще может идти речь? Бесплатное тестирование в государственных клиниках делается только для очевидно серьезно больных людей. Статистика растет за счет увеличения обращений серьезно заболевших и за счет увеличения обращений в платные лаборатории, где ПЦР-тест стоит 1800-2800 гривен.

За время болезни я столкнулся с десятками, подчеркиваю, с десятками случаев, когда люди не делали тестов даже догадываясь, что у них коронавирус, что у них самих проблемы со здоровьем:

1. Не хочу тратить деньги - полечусь сам дома

2. Не хочу, чтобы меня забрали в больницу - полечусь сам дома.

3. Не хочу, чтобы от меня шарахались окружающие и расстраивались близкие - полечусь сам дома.

4. Не хочу идти в поликлинику - меня там заразят и там очереди - полечусь сам дома.

5. Это всего лишь вирусная инфекция, а я здоров - полечусь сам дома.

6. У меня в районе нет лаборатории, а в город я не поеду - полечусь сам дома.

7. Коронавирус выдумали, это просто грипп, я смотрел очень хорошую передачу в ютубе - полечусь сам дома.

Я столкнулся на примере своей семьи с ситуацией, когда люди могут болеть вообще без заметных симптомов болезни - без насморка, кашля, высокой температуры, но при этом быть вирусоносителями.

Я столкнулся с тем, что многие люди невнимательны к своему организму и здоровью, и считают, что к врачам надо обращаться только если будет по-настоящему плохо и некуда будет деваться.

Так что коронавирус распространен в Украине во много раз больше, чем нынешняя статистика способна зафиксировать - массы людей болеют вне поля статистики.

Правильней говорить так - в Украине рекорд тяжелобольных, которых пришлось госпитализировать в больницу, а также тех, кто имеет немало денег и сознательность, чтобы следить за своим состоянием здоровья и делать тесты самому.

У нас есть один настоящий рекорд - энтузиазма. Мы так привыкли выживать и бороться с трудностями без государства, что у нас нет ни забастовок ни демонстраций, которые бы требовали от властей давать отчет, куда надо тратить деньги налогоплательщиков - на спасение жизней налогоплательщиков, или на политические и бизнесовые проекты президента и его окружения?

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