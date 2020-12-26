Рекордну автоялинку в Харкові показали з висоти: Київ відповів своєю. Відео

У Харкові водії створили автоялинку з рекордних 1 065 автомобілів. Рекорд зафіксували в Книзі рекордів України.

Акція пройшла в ніч на 26 грудня біля стадіону "Металіст", повідомляє "Vgorode", посилаючись на організаторів акції.

Довжина отриманого зображення ялинки склала 233 метри, ширина – 96 метрів. Як зазначає видання, охочим взяти участь у її створенні потрібно було відстояти довгу чергу. Сам процес зайняв близько п'яти годин.

При цьому кількість машин, що брали участь в акції, цього року втричі перевищила відповідне число минулого року – тоді в створенні автоялинки було задіяно 348 авто.

Схожа акція пройшла в Києві вночі, 25 грудня. Флешмоб провели на парковці ТРЦ Lavina Mall – у ньому взяли участь 530 водіїв. Потім автомобілісти проїхалися вулицями столиці, сигналячи і блимаючи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час побудови автоялинки в Харкові проводилася зйомка з землі й повітря. Акцію планували почати о 23:00, але через велику кількість охочих взяти участь у флешмобі ялинку запалили вже після опівночі. На проведення флешмобу було отримано дозвіл міськради.