Українці дали оцінку ситуації в країні та роботі виконавчих і правоохоронних органів влади. При цьому, рівень недовіри до уряду з вересня 2019 року сягнув рекордного показника.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова. Зокрема, рівень довіри до Уряду істотно знизився протягом останніх місяців. Найвищих показників він досягав у вересні 2019 року, коли Уряду довіряли 57% респондентів, не довіряли — лише 22%.

Також, що стосується роботи Кабміну, повністю підтримують його 6% респондентів, підтримують окремі заходи — 34%, не підтримують — 51%. Діяльність Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука повністю підтримують 6%, підтримують окремі заходи — 29,5%, не підтримують — 52%.

Українці перестають довіряти уряду Прямий

Довіряють Уряду 28% респондентів, не довіряють — 64,5%, висловлюють довіру Прем’єр-міністру України О. Гончаруку 25% опитаних, не довіряють — 63%.

Примітно, що рівень довіри до Уряду істотно залежить від політичних симпатій громадян.

Скріншот Центр Разумкова

Скріншот Центр Разумкова

Також експерти висловили рівень довіри до виконавчих та правоохоронних органів влади. Серед них найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (69% опитаних) та Державної служби з надзвичайних ситуацій (65%). При цьому недовіра найчастіше висловлюється державному апарату (чиновникам) (77%) та судовій системі загалом (76%).

Скріншот Центр Разумкова

Скріншот Центр Разумкова

Скріншот Центр Разумкова

Дослідження проводилося з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стрімко зріс і показник невдоволення українцями загальною ситуацією в країні. 53% українців вважають, що країна рухається не в тому напрямку.

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