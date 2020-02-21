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21 лютого • оновлено в 22:25
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Рекордний рівень недовіри до уряду: українці дали оцінку ситуації в країні

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Українці дали оцінку ситуації в країні та роботі виконавчих і правоохоронних органів влади. При цьому, рівень недовіри до уряду з вересня 2019 року сягнув рекордного показника.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова. Зокрема, рівень довіри до Уряду істотно знизився протягом останніх місяців. Найвищих показників він досягав у вересні 2019 року, коли Уряду довіряли 57% респондентів, не довіряли — лише 22%.

Також, що стосується роботи Кабміну, повністю підтримують його 6% респондентів, підтримують окремі заходи — 34%, не підтримують — 51%. Діяльність Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука повністю підтримують 6%, підтримують окремі заходи — 29,5%, не підтримують — 52%.

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Українці перестають довіряти уряду

Українці перестають довіряти уряду

Прямий

Довіряють Уряду 28% респондентів, не довіряють — 64,5%, висловлюють довіру Прем’єр-міністру України О. Гончаруку 25% опитаних, не довіряють — 63%.

Примітно, що рівень довіри до Уряду істотно залежить від політичних симпатій громадян.

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Скріншот

Центр Разумкова

Скріншот

Скріншот

Центр Разумкова

Також експерти висловили рівень довіри до виконавчих та правоохоронних органів влади. Серед них найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (69% опитаних) та Державної служби з надзвичайних ситуацій (65%). При цьому недовіра найчастіше висловлюється державному апарату (чиновникам) (77%) та судовій системі загалом (76%).

Скріншот

Скріншот

Центр Разумкова

Скріншот

Скріншот

Центр Разумкова

Скріншот

Скріншот

Центр Разумкова

Дослідження проводилося з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стрімко зріс і показник невдоволення українцями загальною ситуацією в країні. 53% українців вважають, що країна рухається не в тому напрямку.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України опрос
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Нерабы стали что то подозревать.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий. Соответствующее заявление сделала замминистра социальной политики Наталья Ненюченко, которую цитирует издание «Обозреватель». «При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь пять процентов работающих участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться», — сказала Ненюченко.
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124 Sova
124 Sova
А що той хто вибирав клоунів , хотів получити від нинішної влади! За що боролись, на те і на поролись.
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
124 Sova, Ну так потому и выбрали , что к пороху доверия нет
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
124 Sova, а кто у вас был не клоуном?
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