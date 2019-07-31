Рекордний градус: синоптики дали точний прогноз на серпень в Україні

Синоптики дали докладний прогноз погоди на серпень 2019 року в Україні.

Так, він був опублікований на сайті Укргідрометцентру. "Середня місячна температура передбачається 19-24°, у гірських районах 16-18 °, що на 1,5-2,0 ° вище середніх багаторічних значень", – зазначено в повідомленні.

При цьому місячна кількість опадів очікується 36-84 мм, у Карпатах 104-122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Також була представлена коротка кліматична характеристика серпня:

"Абсолютний максимум температури досягає 34-42°, у гірських районах 26-33°. Абсолютний мінімум – 1-7° тепла, на півдні до 11°, у західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0-2° морозу. Заморозки на поверхні грунту ймовірні в кінці місяця, крім більшості центральних, південних областей та Криму".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Синоптики дали докладний прогноз на серпень. За їхніми розрахунками, він буде сонячним і дуже жарким.

Народний синоптик Леонід Горбань дав протилежний прогноз погоди на серпень. Він заявляв, що цей місяць в Україні буде не таким спекотним, як липень.

За прогнозом народного синоптика Наталії Діденко, до кінця липня в Україні збережеться спекотна погода, місцями температура досягне 30 градусів вище нуля. Але вже на початку серпня на зміну прийде похолодання.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram