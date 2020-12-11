Рекорд госпіталізацій говорить про "катастрофу" з COVID-19 в Україні, – Давиденко

Рекорд за кількістю госпіталізованих з коронавірусом в Україні, встановлений 10 грудня, свідчить про "катастрофу". Він майже в два рази більше середньодобової цифри.

Це означає, що в країні провалена інформаційна та роз'яснювальна робота з населенням з боку держави. Таку думку висловив бізнесмен, власник мережі магазинів медичного обладнання Олексій Давиденко в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Госпіталізація і є тим вузьким горлечком, через якого ми сьогодні обговорюємо локдаун. І не кількість хворих на дому, а кількість ліжок, які залишаються вільними або вже зайняті", – зазначив бізнесмен.

Він назвав статистику по COVID-19 Міністерства охорони здоров'я України "фількіною грамотою".

"Сьогодні, можливо, не тільки підміняються цифри, може вони і не підміняються, але багато хто "забив". Немає запаху і смаку, а вони не йдуть здавати тест. Не розуміючи, що це тягне за собою наслідки госпіталізацій з різницею 5-7 днів. Вони не йдуть і не роблять розгорнутий аналіз крові, щоб дізнатися – у них є згущення крові, чи ні, не роблять УЗД і рентген. Вони запускають ситуацію", – вважає Давиденко.

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