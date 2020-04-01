"Укрпошта" в День сміху 1 квітня опублікувала жартівливу рекламу про те, що може безкоштовно доставляти додому інтим-іграшки та книги для "дозвілля" на карантині.

Відповідне фото у Facebook опублікував генеральний директор компанії Ігор Смілянський. На банері розміщено фото дівчини, яка лежить на ліжку.

Реклама "Укрпошти" про доставку інтим-іграшок викликала скандал Колаж

"Новий місяць, нові завдання, новий клієнтський сегмент... Ширше треба мислити у період кризи", – написав Смілянський.

Пізніше, після критики в коментарях, він уточнив, що "це не сексизм". За його словами, на фото "сильна, розумна, фінансово незалежна жінка, яка дотримується карантину і працює дистанційно з документами".

Реклама, опублікована 1 квітня facebook.com/igor.smelyansky

Так, деякі користувачі звинуватили компанію в сексизмі. "Дійсно, треба мислити ширше і перестати використовувати жіноче тіло як об'єкт у рекламі", – зазначила одна з коментаторок.

"Ну нарешті, а то все гречка, туалетний папір, ліки, грошові перекази", "Із 1-м квітня!" "Публіка прагне дізнатися статистику замовлень і динаміку", – пишуть також під постом.

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрпошта" буде безкоштовно доставляти ліки по всій Україні на тлі карантину через коронавірус.

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