Реклама і вибори: топ-10 ситуативних маркетингових ходів

Українські маркетологи блискавично відреагували на передвиборчу кампанію в країні і запустили блок тематичної реклами.

Спеціалісти розуміють переваги від таких заходів і дуже активно використовують хвилю політичного хайпу задля підняття своїх продажів та рейтингів у цілому.

Ситуативний маркетинг — це маркетингові активності, які передбачають оперативне реагування на актуальні для цільової аудиторії події. Світ знає безліч прикладів реклами від відомих брендів, що підвищували продажі чи упізнаваність торгової марки через використання у своїх маркетингових продуктах суспільно-політичних подій

Спільно з проектом Рекламанія ми підготували для вас добірку найцікавіших прикладів ситуативного маркетингу. 80% користувачів досить лояльно ставляться до такого креативу, виказуючи прихильність до творчих задумів рекламодавців та їхньої реалізацій. Подивимось, що буде ближче до 21 квітня, а поки що — зустрічайте топ-10 "рекламних шедеврів", які ілюструють розвиток політичних подій в Україні і викликали найбільше галасу в соціальних мережах:

10 місце

Починалося все доволі спокійно. Задовго до визначення головних претендентів на президентське крісло. Пропонувалося всього-на-всього обрати нове житло.

9 місце

ЖК "Новий Автограф" пішов далі та оформив свою пропозицію більш однозначно.

Київ, біля ст. м. Берестейска

8 місце

Раптово! У боротьбу за увагу потенційних клієнтів блискавкою вривається "Швидко мийка", маркетологи якої одними з перших зметикували — цілитися потрібно на максимально широку аудиторію. Тож навіщо себе обмежувати?

7 місце

Не пройшов повз хвилю політичного хайпу і "Світ Матраців" із досить банальним, проте потужним закликом "обирати матрац". Не знаємо, чи вдалось їм у такий спосіб підвищити продажі, але борди та плакати з цим гаслом були помічені по всій Україні.

Київ, ст. м. Голосіївська

6 місце

Інтернет-провайдер "Фрегат" теж не упустив слушної нагоди та пройшовся майже по всіх кандидатах. Мабуть, важко було вибрати щось одне серед такої кількості привабливих слоганів.

Інтернет-провайдер "Фрегат"

Інтернет-провайдер "Фрегат" https://www.facebook.com/fregatcom/

5 місце

Бренд "Екопанда" презентував свій креатив в українському інфопросторі 1-го квітня, на свято гумору. Був це хитрий стратегічний хід (видати все за жарт у разі провалу) чи просто співпадіння — невідомо. Зібравши під своєю рекламою прихильників двох найпопулярніших кандидатів, маркетологи компанії зіграли на грані фолу, ризикуючи не продати ані щіток, ані порошку. Але у підсумку вони отримали низку коментарів у стилі "боги маркетингу".

Ecopanda https://www.facebook.com/ecopandanet/

4 місце

Надихнувшись політичним ажіотажем, підняти з його допомогою продаж серветок та пакетів для сміття вирішила й "Біосфера". Судячи з кількості репостів у соцмережі, вдалось їм це не так добре, як "Екопанді", але спроба зарахована!

https://www.facebook.com/biosphere.corporation/

3 місце

А от відомій столичній лабораторії "Сінево" просто гріх було не скористатися можливістю пропіаритися на актуальних подіях у політичному світі. Їхній рекламний креатив викликав справжній фурор та масову істерію у вигляді рекордної кількості постів та репостів у Facebook! Реактивний ситуативний маркетинг в дії!

https://www.facebook.com/synevolab/

https://www.facebook.com/synevolab/

2 місце

Ще один приклад вдалого використання розвитку подій на політичній арені. "Медмаркет Аптека24" також демонструє швидкість реагування, намагаючись здобути прихильність представників обох таборів і водночас зберегти баланс.

https://www.facebook.com/apteka24.ua/

https://www.facebook.com/apteka24.ua/

https://www.facebook.com/apteka24.ua/

1 місце

Найсвіжіший "креатив". Реклама від "Медтехніка". Ходунки, щоб дійти до дебатів, а також підгузки, щоб на них не обіс… ну, ви зрозуміли. Завіса. У нас все…

https://www.facebook.com/medtechnika.com.ua/

https://www.facebook.com/medtechnika.com.ua/

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