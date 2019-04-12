|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Реклама і вибори: топ-10 ситуативних маркетингових ходів

1.5тЧитати матеріал російською

Українські маркетологи блискавично відреагували на передвиборчу кампанію в країні і запустили блок тематичної реклами.

Спеціалісти розуміють переваги від таких заходів і дуже активно використовують хвилю політичного хайпу задля підняття своїх продажів та рейтингів у цілому.

Ситуативний маркетинг — це маркетингові активності, які передбачають оперативне реагування на актуальні для цільової аудиторії події. Світ знає безліч прикладів реклами від відомих брендів, що підвищували продажі чи упізнаваність торгової марки через використання у своїх маркетингових продуктах суспільно-політичних подій

Спільно з проектом Рекламанія ми підготували для вас добірку найцікавіших прикладів ситуативного маркетингу. 80% користувачів досить лояльно ставляться до такого креативу, виказуючи прихильність до творчих задумів рекламодавців та їхньої реалізацій. Подивимось, що буде ближче до 21 квітня, а поки що — зустрічайте топ-10 "рекламних шедеврів", які ілюструють розвиток політичних подій в Україні і викликали найбільше галасу в соціальних мережах:

10 місце

Починалося все доволі спокійно. Задовго до визначення головних претендентів на президентське крісло. Пропонувалося всього-на-всього обрати нове житло.

Реклама і вибори: топ-10 ситуативних маркетингових ходів

9 місце

ЖК "Новий Автограф" пішов далі та оформив свою пропозицію більш однозначно.

Київ, біля ст. м. Берестейска

Київ, біля ст. м. Берестейска

8 місце

Раптово! У боротьбу за увагу потенційних клієнтів блискавкою вривається "Швидко мийка", маркетологи якої одними з перших зметикували — цілитися потрібно на максимально широку аудиторію. Тож навіщо себе обмежувати?

Реклама і вибори: топ-10 ситуативних маркетингових ходів

7 місце

Не пройшов повз хвилю політичного хайпу і "Світ Матраців" із досить банальним, проте потужним закликом "обирати матрац". Не знаємо, чи вдалось їм у такий спосіб підвищити продажі, але борди та плакати з цим гаслом були помічені по всій Україні.

Київ, ст. м. Голосіївська

Київ, ст. м. Голосіївська

6 місце

Інтернет-провайдер "Фрегат" теж не упустив слушної нагоди та пройшовся майже по всіх кандидатах. Мабуть, важко було вибрати щось одне серед такої кількості привабливих слоганів.

Інтернет-провайдер "Фрегат"

Інтернет-провайдер "Фрегат"

Інтернет-провайдер "Фрегат"

Інтернет-провайдер "Фрегат"

https://www.facebook.com/fregatcom/

5 місце

Бренд "Екопанда" презентував свій креатив в українському інфопросторі 1-го квітня, на свято гумору. Був це хитрий стратегічний хід (видати все за жарт у разі провалу) чи просто співпадіння — невідомо. Зібравши під своєю рекламою прихильників двох найпопулярніших кандидатів, маркетологи компанії зіграли на грані фолу, ризикуючи не продати ані щіток, ані порошку. Але у підсумку вони отримали низку коментарів у стилі "боги маркетингу".

Ecopanda

Ecopanda

https://www.facebook.com/ecopandanet/

4 місце

Надихнувшись політичним ажіотажем, підняти з його допомогою продаж серветок та пакетів для сміття вирішила й "Біосфера". Судячи з кількості репостів у соцмережі, вдалось їм це не так добре, як "Екопанді", але спроба зарахована!

Реклама і вибори: топ-10 ситуативних маркетингових ходів

https://www.facebook.com/biosphere.corporation/

3 місце

А от відомій столичній лабораторії "Сінево" просто гріх було не скористатися можливістю пропіаритися на актуальних подіях у політичному світі. Їхній рекламний креатив викликав справжній фурор та масову істерію у вигляді рекордної кількості постів та репостів у Facebook! Реактивний ситуативний маркетинг в дії!

Реклама і вибори: топ-10 ситуативних маркетингових ходів

https://www.facebook.com/synevolab/

Реклама і вибори: топ-10 ситуативних маркетингових ходів

https://www.facebook.com/synevolab/

2 місце

Ще один приклад вдалого використання розвитку подій на політичній арені. "Медмаркет Аптека24" також демонструє швидкість реагування, намагаючись здобути прихильність представників обох таборів і водночас зберегти баланс.

Реклама і вибори: топ-10 ситуативних маркетингових ходів

https://www.facebook.com/apteka24.ua/

Реклама і вибори: топ-10 ситуативних маркетингових ходів

https://www.facebook.com/apteka24.ua/

Реклама і вибори: топ-10 ситуативних маркетингових ходів

https://www.facebook.com/apteka24.ua/

1 місце

Найсвіжіший "креатив". Реклама від "Медтехніка". Ходунки, щоб дійти до дебатів, а також підгузки, щоб на них не обіс… ну, ви зрозуміли. Завіса. У нас все…

Реклама і вибори: топ-10 ситуативних маркетингових ходів

https://www.facebook.com/medtechnika.com.ua/

Реклама і вибори: топ-10 ситуативних маркетингових ходів

https://www.facebook.com/medtechnika.com.ua/

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки