OBOZREVATEL з рекордом обійшов усі українські інтернет-ЗМІ

Сайт OBOZREVATEL встановив новий рекорд серед українських інтернет-СМИ. У вівторок, 23 жовтня, ресурс відвідали 1,66 мільйона користувачів.

За даними Google Analytics (метричний сервіс, що дозволяє отримувати дані про кількість користувачів, аналізувати їхню поведінку і дані про джерело, звідки відвідувачі переходять на ресурс) — минулої доби на сайті переглянули 5,2 млн сторінок.

Це показник інтересу до контенту і його подачі, а також довіри до самого ресурсу.

Авторитетний сервіс статистики для сайтів LiveInternet також зафіксував рекорд OBOZREVATEL. Виходячи з його даних, 1,62 млн користувачів заходили на сайт цього дня, і всього вони переглянули 5,8 млн сторінок.

За підсумками місяця OBOZREVATEL із сильним відривом лідирує серед українських ЗМІ у рейтингу LiveInternet, а також посідає 18 місце у ТОП-20 найбільш популярних ЗМІ у російськомовному сегменті (вибірка "всі країни").

Зазначимо, OBOZREVATEL — єдиний український ресурс, який представлений у ТОП-20.

Нагадаємо, минулий рекорд був зафіксований 24 вересня. Тоді OBOZREVATEL відвідали 1,61 млн унікальних користувачів за даними Google Analytics і 1,54 млн за підрахунками LiveInternet.

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