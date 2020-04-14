Рейтинг Зеленського знову обвалився: зростає кількість незадоволених українців

Політичний рейтинг президента України Володимира Зеленського знову знизився.

Згідно з даними телефонних опитувань КМІС, на початку квітня позитивно до Зеленського ставилися 44% респондентів, тоді як в березні – 46%.

При цьому зросла кількість незадоволених президентом українців: 25% проти 21% в березні. Ще 31% нейтрально ставиться до Зеленського (33% в березні).

Нагадаємо, у вересні 2019 року до Зеленського позитивно ставилися 74% українців, а негативно лише 7%. У лютому позитивний показник опустився вже до 48%.

Володимир Зеленський lb.ua

До прем'єр-міністра Дениса Шмигаля позитивно ставляться 12% українців, до спікера Верховної Ради – 29%, до глави Офісу президента Андрію Єрмака – 6%, до глави МВС Арсена Авакова – 14% ставляться позитивно.

Рейтинг КМІС

Як писав OBOZREVATEL, за "Слугу народу" зараз готові проголосувати 38% українців, більше 15% підтримали б "Європейську солідарність". Всі інші партії не долають 5% бар'єр, як і парламентська партія "Голос".