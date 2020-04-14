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14 квітня • оновлено в 21:52
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Рейтинг Зеленського знову обвалився: зростає кількість незадоволених українців

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Політичний рейтинг президента України Володимира Зеленського знову знизився.

Згідно з даними телефонних опитувань КМІС, на початку квітня позитивно до Зеленського ставилися 44% респондентів, тоді як в березні – 46%.

При цьому зросла кількість незадоволених президентом українців: 25% проти 21% в березні. Ще 31% нейтрально ставиться до Зеленського (33% в березні).

Нагадаємо, у вересні 2019 року до Зеленського позитивно ставилися 74% українців, а негативно лише 7%. У лютому позитивний показник опустився вже до 48%.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

lb.ua

До прем'єр-міністра Дениса Шмигаля позитивно ставляться 12% українців, до спікера Верховної Ради – 29%, до глави Офісу президента Андрію Єрмака – 6%, до глави МВС Арсена Авакова – 14% ставляться позитивно.

Рейтинг КМІС

Рейтинг КМІС

Як писав OBOZREVATEL, за "Слугу народу" зараз готові проголосувати 38% українців, більше 15% підтримали б "Європейську солідарність". Всі інші партії не долають 5% бар'єр, як і парламентська партія "Голос".

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
КИЕВ, 14 апреля. Руководство энергохолдинга "ДТЭК" приняло решение вывести в простой крупнейшее угледобывающее предприятие Украины "ДТЭК Павлоградуголь", где работают более 20 тыс. человек. Об этом во вторник сообщил генеральный директор холдинга Максим Тимченко. "Мы заявляем об остановке крупнейшего угольного объединения страны "Павлоградуголь". С 20 апреля объединение выходит в простой", - цитирует его украинское издание "Бизнес Цензор". Причиной вывода предприятия в простой, уточнил Тимченко, стал "системный кризис в энергетике", вызванный падением потребления и импортом электроэнергии из России и Белоруссии. Он добавил, что из 22 тыс. сотрудников "в простой выведут" 18,7 тыс. человек. Оставшиеся работники займутся поддержанием систем предприятия.____-.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
нешановни, начинайте уже 3-й май д.ау.н, печеньки нуланд пришлет, снайперов грузинская обезьяна, шины свои, ну а дураков на украине всегда с избытком...
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