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5 червня • оновлено в 21:19
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Рейтинг Зеленського і "Слуг народу" падає, Порошенка – навпаки росте – Центр SOCIS

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Електоральний показник Володимира Зеленського порівняно з груднем минулого року впав майже на 17% і складає 30,4% (у грудні 2019 р. складав 47,2%). Ключовий конкурент – п’ятий президент Петро Порошенко (11,2%) з грудня наростив свою підтримку з 9,2%. Серед тих, хто піде на вибори і визначився, Володимира Зеленського готові підтримати 41,1%, Петра Порошенка – 15,2%.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного 22 по 29 травня Центром SOCIS.

На третьому місці – один із лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко ("серед усіх" – 10,7%), він теж дещо зріс (у грудні минулого року було 8,7%).

Рейтинг Зеленського і "Слуг народу" падає, Порошенка – навпаки росте – Центр SOCIS

Рейтинг Зеленського і "Слуг народу" падає, Порошенка – навпаки росте – Центр SOCIS

Українська правда

Далі йдуть Юлія Тимошенко та Ігор Смешко, електоральні показники яких у травні складали 5,5% та 4,4%.

Результати опитування Центру SOCIS

Результати опитування Центру SOCIS

Центр SOCIS

Рейтинг партії "Слуга народу" з осені минулого року впав майже на 20% (у жовтні 2019 року електоральний показник даної партії складав 44,0%, у травні – 25%).

Друге-третє місце у межах статистичної похибки у "Опозиційної платформи - За життя" (12,0%) та "Європейської Солідарності" (11,4%).

Дослідження проведене з 22 по 29 травня методом телефонного опитування (CATI) з використанням планшетів. Вибірка репрезентує доросле населення України (окрім Криму та непідконтрольних територій на Сході України). Обсяг вибірки 2000 респондентів.

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Автор
Марина Погорілко
Особи
Петро Порошенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
рейтинг Партія "Європейська солідарність"
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