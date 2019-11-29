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29 листопада • оновлено в 10:46
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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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Рейтинг Зеленского падает, у него уже появляются страхи

7.6т
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Это страх. Страх липкий, пока может быть подкатывающий к горлу, периодически, и еще не всеобъемлющий. Пока еще они верят в то, что их выбрали 73% (а их столько никогда и не было). Пока они еще где-то появляются (но количество охраны постепенно увеличивается). Перерезают ленточки, возлагают цветы к памятникам, но почти всегда вокруг нет людей. Пройти через толпу, как Порошенко - это из области фантастики.

Пока еще страх не всеобъемлющий. Но что-то слишком быстро падает их рейтинг, и оттого действия носят характер бестолковый и беспорядочный. И хотя многие пишут, что там совсем не дураки - они там все-таки в немалой степени дураки. Я буду, конечно, субъективна:

- потому что нельзя трогать определенные пласты экономики, слои населения, как не трогают их мудрые политики до поры до времени, ведь можно разворошить осиное гнездо. Эти же "новые" прутся как слоны в посудную лавку, мало того, что неумело - очень громко и с резонансом;

- опрометчиво трогать ветеранов и очернять все ветеранское движение в целом, ведь это наоборот цементирование характеров, мышления, позиции людей (коих миллионы), по такому же принципу, как последователей Бандеры. Они хотят сломать - но получают укрепление позиций, люди убеждаются в своей правоте и отношении к происходящему, они не отступают назад, а лишь сжимают кулаки и попрут вперед с бешеной силой. Теперь у нас последователи победы над Россией, и здесь далеко не только порохоботы, здесь теперь на века, если не навсегда четкая идеология защиты Украины конкретно от России, и сегодняшняя власть получает обратный желаемому эффект. Обыски и аресты призваны запугать? Эффект обратный. Призваны сломить? Эффект обратный. Призваны раскачать? Если этого очень хочет Россия, то на ее месте можно действовать аккуратнее, тихо договариваясь и не вызывая третий Майдан.

Новини
Зеленский пересядет из кортежей на велосипед?

- Я, собственно, и не считаю, что третий Майдан выгоден России. Ей хорошо именно сейчас, при Зеленском - он выполняет свою функцию. Кто сказал, что следующий Майдан проиграет? А если нет? Поэтому россиянам чем тише и плавнее Украина въедет обратно в стойло, тем дешевле и спокойнее.

- слишком быстро тронули бюджетников, фермеров, и это говорит лишь об одном: полнейший провал по всем фронтам, кроме фронта возврата активов. Здесь вроде все как надо сделали. Провал - и так быстро. Так быстро исчезли деньги, что тронули тех, кого Порошенко во время активной фазы войны не трогал, а тут значит дела совсем плохи. Поэтому им именно сейчас нужен рынок земли, а не тогда, когда закон можно усовершенствовать, проработать основательно, учесть опыт других стран и нашу ситуацию - именно сейчас им нужны деньги. И потому вспоминаются громкие разоблачения - как наличка мешками свозилась Януковичу, как выводились деньги из бюджета в карманы, в офшоры, и как с деньгами (любыми, в том числе и за проданную землю) могут поступать наши "новые" и "честные".

И потому эти обыски и посадки - признак банального страха, усиливающегося, липкого, такого явного. А значит - слаб этот внутренний противник. Однажды это будет похоже на конвульсии.

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Олени Кудренко
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Пока улицы будут называться именами штурмбанфюреров сс Украина будет в жо пе...
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1
Харченко Вадим
Харченко Вадим
ха-ха-ха-ха,а чем педрила Панамский лучше вошки-клоуна?..Тем,что педрила умеет более пафосно врать?..У клоуна-вошки на первом месте его тщеславие,а у педрилы Панамского-воровство..
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Харченко Вадим, ты же вменяемый человек. Так что ты всякую чушь пишешь? Про паРРашный скот ты все верно говоришь. Допустим, порох что то там не так делал. Но ведь речь в статье не об этом. А о дне сегодняшним. О рисках для страны сейчас. Порох тут при чем?
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4
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Johnsson John
Johnsson John
Клептократ Порошенко никого не трогал, чтобы потом не трогали его и сотоварищей. Обещание Зе, что воры и барыги будут сидеть не выполнено. Зе и сам все больше становится похожим на лгущего всем в глаза клептократа.
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Ершов Василий
Ершов Василий
Кацaп Кацaпыч, не звертай увагу на корисних ідіотів, їх у нас до 73% від числа проголосувавших на виборах...
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Харченко Вадим, слышишь, зебил, пасть закрой. Идиот, ты всего одну фразу осилил?
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