Рейтинг влади падає? Бо реальність не відповідає обіцянкам

Чинна влада дивується, а чому ж це рейтинг так у них падає? Все просто, реальність не відповідає обіцянкам.

Був у Черкасах у гостях у мами і вирішив подивитися рахунки за опалення для розрахунку зниження вартості опалення в цьому році в зв'язку з обіцянками уряду та повною відсутністю зими.

Hyser

Рахунки не фотографував, але ось вам дані з особистого кабінету Черкаської ТЕЦ:

Листопад 2018 року 984,22 грн нараховано за опалення

Листопад 2019 року 1112,64 грн нараховано за опалення

...

Грудень 2018 року 1311,86 грн нараховано за опалення

Грудень 2019 року 1486,93 грн нараховано за опалення

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Січень 2019 року 1672,75 грн нараховано за опалення

Січень 2020 року 1662,30 грн нараховано за опалення

Друзі, допоможіть, будь ласка, порахувати на скільки реально знизились витрати на опалення після заяв уряду, на 30%? чи все таки на 40%?

P.s. Квартира в стандартному 10-ти поверховому панельному будинку, було зроблене утеплення за власний рахунок, в квартирі було +20 градусів на цих вихідних, субсидії нема, лічильника в квартирі нема і поставити його не можливо через вертикальне розведення.

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