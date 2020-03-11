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11 березня • оновлено в 17:14
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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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Рейтинг падает, народу тяжелее, перспектив нет

8.6т
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На долю каждого выпадают свои катаклизмы. Прадеды пережили Голодомор, деды пережили войну, родители пережили распад совка и безработицу, Порошенко гнал кац*пов из Донбасса, а Вова Зеленский решил максимально упростить себе жизнь.

Перестать стрелять, вернуть Украину в сферу российского влияния, продавать фильмы в РФ и зарабатывать деньги. Концертная жизнь на то и концертная, чтобы в промежутках между шоу показывать рекламу, а не войну. Вот только мировой кризис, видимо, на носу. И вот что его ждет:

- повышение цен на все в связи с ростом курса доллара;

- проблемы с выплатой внешних долгов. И только дилетанты кричат, что "не мы брали". Каждая власть отдает долги предшественников, это закономерно;

- еще большая дыра в бюджете, потому что в кризис уходят в тень, а не выходят из нее;

- приостановка существующих проектов и программ в связи с нехваткой денег. И "не было бы печали", если бы кризис не добавился - у нас и без кризиса дыра в бюджете, а тут...

Рейтинг падает, народу тяжелее, перспектив нет.

Это ваша ноша, Владимир Александрович. Ваша, и ваших избирателей.

Ах да, и коронавирус. Не концертами едиными, да?

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Елены Кудренко
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Морисян Евгений
Морисян Евгений
Из всех комментаторов ОбоСревателя Кудренко самая безыскустная. Вываливает свое дерьмо даже не пытаясь придать ему видимость чего-то приличного.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
хорошо Ленке,а тут родители пережили,правда не голодомор а голодовку говорили,
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IGGI IGGI
IGGI IGGI
Ну при Потрошенко рейтинг не падал, народу жилось все легче и перспективы радужные которыми он засерал мозг со своими подельниками на муйдане усе сбылись? Конечно проститутки знают что они проститутки, но проститутка кудренка даже гордится тем что она проститутка петруччо...
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
IGGI IGGI, о, ты, п\и\д\а\р\ю\г\а трупицын, вылезло под давненько залежалым ником! Донецк, Украина.
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