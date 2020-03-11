На долю каждого выпадают свои катаклизмы. Прадеды пережили Голодомор, деды пережили войну, родители пережили распад совка и безработицу, Порошенко гнал кац*пов из Донбасса, а Вова Зеленский решил максимально упростить себе жизнь.

Перестать стрелять, вернуть Украину в сферу российского влияния, продавать фильмы в РФ и зарабатывать деньги. Концертная жизнь на то и концертная, чтобы в промежутках между шоу показывать рекламу, а не войну. Вот только мировой кризис, видимо, на носу. И вот что его ждет:

- повышение цен на все в связи с ростом курса доллара;

- проблемы с выплатой внешних долгов. И только дилетанты кричат, что "не мы брали". Каждая власть отдает долги предшественников, это закономерно;

- еще большая дыра в бюджете, потому что в кризис уходят в тень, а не выходят из нее;

- приостановка существующих проектов и программ в связи с нехваткой денег. И "не было бы печали", если бы кризис не добавился - у нас и без кризиса дыра в бюджете, а тут...

Рейтинг падает, народу тяжелее, перспектив нет.

Это ваша ноша, Владимир Александрович. Ваша, и ваших избирателей.

Ах да, и коронавирус. Не концертами едиными, да?

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