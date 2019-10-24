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24 жовтня • оновлено в 10:33
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Рейси масово скасовують: в аеропортах України виник колапс

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У четвер, 24 жовтня, аеропорти Києва, Харкова, Одеси, Львова та Херсона затримують рейси через сильний туман.

Про це свідчать дані онлайн-табло, на яких вказані масові скасування і перенесення часу.

Видимість в аеропортах станом на ранок четверга становила 200 м, вертикальна – 50 м.

аеропорт Києва

аеропорт Києва

прес-служба аеропорту

Так, аеропорт Одеси не може прийняти рейс з Києва, Шарм-ель-Шейха, рейс зі Стамбула скасований.

табло аеропорту Одеси

табло аеропорту Одеси

скріншот

Проблеми з вильотом і прильотом спостерігаються і в Харкові: затримані вильоти до Києва, Стамбула і Відня, не можуть приземлитися рейси з Тель-Авіва, Стамбула та Відня.

табло аеропорту Харкова

табло аеропорту Харкова

скріншот

У Львівському аеропорту затримуються рейси до Києва і Праги, приземлиться не можуть також літаки з Києва та Праги.

табло аеропорту Львова

табло аеропорту Львова

скріншот

табло аеропорту Львова

табло аеропорту Львова

скріншот

У Херсоні скасований рейс до Києва, затримується літак зі Стамбула.

табло аеропорту Херсона

табло аеропорту Херсона

скріншот

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У Києві 24 жовтня через сильний туман також відбулися масові збої в розкладі авіарейсів. Деякі з них довелося переносити більш ніж на 12 годин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, складні погодні умови спостерігаються з 22 жовтня. Видимість на дорогах становить від 200 до 500 метрів, що ускладнює пересування не тільки літаків, а й авто.

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