Рейдерське захоплення Цитруса: один із творців повідомив деталі про підлість партнера

Один із засновників компанії "Цитрус" Дмитро Зінченко розповів про деталі рейдерського захоплення бізнесу з боку його партнера Григорія Топала.

Відповідне відеозвернення Зінченко записав разом зі своєю дружиною Оленою Безікович. Один із партнерів компанії розповів про підлість і руйнування 20-річної дружби. Ролик був опублікований у Facebook Безікович.

"Вчора я відсвяткував свій 42-й день народження. 17 червня ми відсвяткували 20-ту річницю "Цитруса"... Найбільш приголомшливий подарунок, у прямому сенсі, мені підніс мій повноправний партнер Григорій Топал. Він показав мені і всім співробітникам компанії, що у людської жадібності, прагнення наживи, підлості, продажності і ницості немає меж, що призводить людей, у яких немає нічого святого, до максимального порушення як етичних норм, так і всіх рамок пристойності", – наголосив Зінченко.

Після цього він повідомив, про викрадення корпоративних прав у своїх літніх батьків, відключення особистих телефонів і пошти Зінченка, що перебувають на балансі компанії, і своє незаконне зняття з посади СЕО компанії. За його словами, співробітникам заборонили спілкуватися із Зінченком, а охорона не пускала його до будівлі компанії. Пізніше він дізнався про нібито сфабриковану кримінальну справу проти себе. Також, за його словами, шахраї замахнулися навіть на сім'ю.

"Брудна гра і боягузливі низькі вчинки Григорія в одну годину зіпсували його репутацію, а також можуть позбавити майбутнього створену і вирощену мною з ним компанію "Цитрус"", – зазначив творець фірми, наголосивши, що не раз закликав Топала до відкритої розмови, але прохання не знайшли відгуку.

Зі свого боку дружина Зінченка Олена повідомила, що піддалася брудному емоційному пресингу з боку Топала, що мало не призвело її до смерті, хоча раніше вона вважала його "справжнім мужиком". Водночас вона закликала Топала одуматися, і зазначила, що в своїх інтригах він все одно безсилий.

Відео Facebook Helen Bezikovich

Нагадаємо, про рейдерське захоплення компанії вперше Зінченко заявив 9 липня. У телеграм-каналі видання "Одеса-медіа" було опубліковано його відеозвернення.

"Наявний факт рейдерського захоплення управління компанії з боку її другого власника, Топала Григорія Іордановича. Ми будемо розбиратися в правовому полі, на підставі чого відбувається рейдерське захоплення", – заявив він у коментарі ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про рейдерство заявили в офісі дитячого харчування в Києві, куди прийшли з обшуками поліцейські 9 червня.