Вчені дозволили не ходити до стоматолога регулярно

Регулярні відвідування стоматолога не дають особливих переваг і не впливають на здоров'я.

Графік походу до цього лікаря можна підбирати індивідуально, йдеться на сайті Університету Данді (Шотландія).

Група дослідників вивчила найсвіжіші та надійні можливі докази, зокрема результати двох контрольованих випробувань за участю 1 736 пацієнтів. У них досліджували, чи впливає інтервал звернення до лікаря на стан зубів: у скількох людей був карієс, скільки поверхонь зубів було ним зіпсовано, які діагностовані захворювання ясен.

Учені виявили, що між 24-місячними, піврічними або заснованими на оцінці ризику оглядами немає особливої різниці в стані здоров'я порожнини рота.

Отже, поточна практика планування оглядів що пів року для всіх пацієнтів не поліпшує здоров'я зубів і ясен порівняно з індивідуальним підходом, заснованим на оцінці ризику, або порівняно з оглядами що два роки, коли пацієнти належать до групи низького ризику стоматологічних захворювань, ідеться в публікації.

У статті нагадали, що йдеться про дорослих, які проходять планові огляди, а не про тих, кому потрібна невідкладна допомога, або про дітей.

Дослідження також має цінність з урахуванням значного впливу глобальної пандемії COVID-19 і її впливу на стоматологічні послуги в усьому світі, оскільки доступ пацієнтів до стоматологічного лікування виявився обмеженим, зазначили автори дослідження. Воно показало, що інтервали між оглядами може бути збільшено до більш ніж 6 місяців без шкоди для здоров'я порожнини рота пацієнтів.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що професор стоматології Мартін Адді з Бристольського університету (Велика Британія) заявив, що чистка зубів перед виходом із дому може допомогти запобігти зараженню коронавірусною інфекцією.