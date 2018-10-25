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Регіон України відмовився від російської мови: що відомо

25.4тЧитати матеріал російською

Депутати Житомирської обласної ради 25 жовтня підтримали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

У документі рекомендується ухвалити аналогічні рішення всім органам місцевого самоврядування області, передає місцеве видання 1.zt. Йдеться про фільми, пісні та інше мовою країни-агресора.

"У проекті рішення йдеться про те, щоб доручити Житомирській обласній державній адміністрації вжити заходів щодо створення міжвідомчої робочої групи (за участю громадськості, правоохоронних органів та районних державних адміністрацій) – з метою проведення систематичної роз’яснювальної роботи для фізичних та юридичних осіб про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Житомирської області", - сказано в повідомленні.

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Крім того, заборона на використання російськомовного контенту діятиме до моменту повного припинення окупації території України.

Регіон України відмовився від російської мови: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 жовтня депутати в Херсоні скасували рішення про надання російській мові статусу регіональної.

Місце
УкраїнаЖитомир
Об'єкт
російська мова
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Тут некая Жека Мороз (не российская фамилия , не ?) сильно флудит . Из статьи в статью одни и те же цитаты липовые тискает . По пятому разу я на них натыкаюсь . Значит по существу статьи сказать нечего . Разжигание на языковой почве тривае . Сами же себе хуже делают те житомирские рогули . За это на них специальный пакет санкций Димон придумает и наложит . Прямо в рот . Но сперва -- санкции .
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Рыбак Георгий
Рыбак Георгий
Павел Скоропадский: Великороссы и наши украинцы создали совместными усилиями российскую науку, российскую литературу, музыку и занятие живописью, и отказываться от этого своего высокого и хорошего для того, чтобы взять то обнищание, которое нам, украинцам, так наивно любезно предлагают галичане, просто смешно и немыслимо... Насколько я считаю необходимым, чтобы дети дома и в школе говорили на том же языком, которому их учила мать, знали бы детально историю своей Украины, ее географию, насколько я считаю необходимым, чтобы украинцы работали над созданием своей собственной культуры, настолько же я считаю бессмысленным и гибельным для Украины оторваться от России, особенно в культурном отношении. При существовании у нас и свободном развитии российской и украинской культуры мы будем развиваться, если же мы теперь откажемся от первой культуры, мы будем лишь подстилкой для других наций и никогда ничего большого создать не сумеем.
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Євгенія Мороз, Куда без лошадника ! Кто такой Невзоров ? Ответь за 600 секунд !
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Євгенія Мороз, Сколько флуда к одной статье ! Плохо только что всё это уже было -- слово в слово , но совсем к другим статьям . Тупи дальше .
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van Dijk Max
van Dijk Max
помницца апосля майданаута , русский запретили , усе у протест заяжили , а сичас нормаально , и будут пиздить и чмырить русскоговорясщих атошников , не смотря на то что жопу лизали хунте , туда вам и дорога , иуды
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Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
van Dijk Max, «Они, русские, больные люди, они без крови и садизма, что комар без привычной пищи. Русские сегодня могут тебе красиво улыбаться, а завтра убивать жесточайшим образом. Потому русских вполне закономерно называют планетарными злодеями, иначе международными террористами, сокращенно русской мафией...» — Магомед Тагаев, дагестанец
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Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Рыбак Георгий, «Россия не терпит нормальных стран рядом, иначе все ее граждане поймут, что с ней что-то совсем не так» – Виктор Суворов, писатель
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