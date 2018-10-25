Регіон України відмовився від російської мови: що відомо

Депутати Житомирської обласної ради 25 жовтня підтримали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

У документі рекомендується ухвалити аналогічні рішення всім органам місцевого самоврядування області, передає місцеве видання 1.zt. Йдеться про фільми, пісні та інше мовою країни-агресора.

"У проекті рішення йдеться про те, щоб доручити Житомирській обласній державній адміністрації вжити заходів щодо створення міжвідомчої робочої групи (за участю громадськості, правоохоронних органів та районних державних адміністрацій) – з метою проведення систематичної роз’яснювальної роботи для фізичних та юридичних осіб про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Житомирської області", - сказано в повідомленні.

Крім того, заборона на використання російськомовного контенту діятиме до моменту повного припинення окупації території України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 жовтня депутати в Херсоні скасували рішення про надання російській мові статусу регіональної.