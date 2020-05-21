Регіон України відмовився пом'якшувати карантин із 22 травня: названа нова дата

Чернівецька область не зможе з 22 травня пом'якшити карантин через коронавірус, оскільки не відповідає необхідним критеріям для цього.

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Минулої доби 18 буковинців побороли COVID-19, водночас у регіоні виявили 46 нових випадків зараження. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

"Відтак, переходити на наступний етап послаблення карантинних заходів нам поки що рано. Бережіть себе та близьких!" – підкреслив він.

Чиновник додав, що загальна кількість інфікованих коронавірусом на Буковині від першого встановленого випадку становить 2842 особи.

Зауважимо також: про те, що саме Чернівецька область не відповідає критеріям етапу пом'якшення карантину з 22 травня, на брифінгу за підсумками засідання уряду 20 травня сказав і міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"На сьогодні у Чернівецькій області у нас і велика захворюваність, і велика завантаженість ліжок. Вони не перейдуть на наступний етап, ми будемо працювати над тим і сподіватися, що до 1 червня ця захворюваність падатиме, одужуватимуть громадяни, які перебувають у лікарнях", – зазначив він.

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