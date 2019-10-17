Рекордна кількість прокурорів погодилась на переатестацію та продовження роботи в прокуратурі

У реформованій Генеральній прокуратурі – Офісі Генерального прокурора України – виявили бажання працювати 80% прокурорів чинного складу відомства. Усього пройти переатестацію хочуть 96% прокурорів.

Як повідомили на сайті ГПУ, першими переатестацію пройдуть ті прокурори, які бажають працювати в Офісі Генпрокурора (80% від тих, хто й зараз працює в Генпрокуратурі).

У регіональних прокуратурах відсоток тих, хто хоче продовжити роботу, значно вищий. Так, всі прокурори Вінницької, Запорізької та Чернівецької областей хочуть пройти переатестацію.

96% прокурорів хочуть пройти переатестацію та продовжити працювати

"99% прокурорів хотіли б працювати в органах оновленої прокуратури на Волині, Житомирщині, Івано-Франківщині, Кіровоградщині, Луганщині, Львівщині, Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Рівненщині, Сумщині та Черкащині. В решті областей цей показник перевищує 90%", — розповіли в ГПУ.

Тестувати їх будуть на знання законів та на вміння їх застосовувати. Загалом ідея атестації прокурорів полягає в перевірці професійних компетенцій та відповідності вимогам професійної етики й доброчесності.

Як писав OBOZREVATEL, у першому читанні парламентська більшість підтримала законопроєкт про реформу прокуратури 10 вересня. Тоді свої голоси за нього віддали 287 нардепів.

Також генеральний прокурор Руслан Рябошапка детально пояснив суть і ключові завдання реформи.

Чого чекати від реформи ГПУ дивіться у відео.

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