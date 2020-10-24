"Референдум" Зеленського: як будуть опитувати українців у день виборів

Кирило Лютий Суспільство 16:35, 24.10.2020

Волонтери, які будуть проводити опитування президента Володимира Зеленського в день місцевих виборів 25 жовтня, повинні працювати поза виборчою дільницею, їм заборонено агітувати.

Інтерв'юери будуть в спеціальних манішках і з опломбованими скриньками з написом "5 запитань від президента", передає УП з посиланням на своє джерело, яке "знайоме з процесом".

Біля виборчих дільниць буде по одній-дві людини, які повинні опитувати українців вже після того, як вони проголосують.

Так виглядатимуть волонтери, які будуть проводити опитування.
УП

Волонтери будуть працювати з 8:00 до 20:00, з можливістю чотири рази відійти на перерву до 15 хвилин. Після опитування урни відвезуть в місце підрахунку голосів, за результатами буде складено відповідні протоколи. Невикористані бланки знищать.

Інтерв'юери повинні бути в масках і рукавичках, також їм нададуть інструкцію, як поводитися біля дільниць і як реагувати на можливі провокації.

У разі негоди їм дозволено зайти під навіс або в приміщення, але не можна заходити безпосередньо на територію ділянки.

Як писав OBOZREVATEL:

Питання Зеленського.
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