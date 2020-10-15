"Референдум" Зеленського: озвучено відповідь українців на запитання про Донбас

Кирило Лютий Суспільство 00:08, 16.10.2020 Оновлено: 00:24, 16.10.2020

Понад 1/3 українців не схвалювали створення вільної економічної зони на Донбасі.

Про це у Facebook у четвер, 15 жовтня, повідомила школа політичної аналітики НаУКМА з посиланням на результати всеукраїнського репрезентативного опитування, яке проводилося в першій половині вересня. Вибірка становить 2000 респондентів.

Загалом 35,8% не схвалили ініціативу, частково або повністю створення ВЕЗ підтримали 22,4% опитаних. Ще 41,8% не змогли дати чіткої відповіді.

Як писав OBOZREVATEL:

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