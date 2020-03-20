Редактор журналу L'Officiel-Україна застрягла на Сейшельських Островах через COVID-19

Редактор журналу L'Officiel-Україна Марія Мохова полетіла з матір'ю на Сейшели, але через пандемію коронавірусу COVID-19 опинилися заручницею на острові.

При цьому вона знала про загрозу поширення хвороби, але ризикнула поїхати, адже тоді б втратила гроші на подорож, пише "КП в Україні".

Українки мали повернутися додому 21 березня рейсом Сейшели-Стамбул-Київ, але 13 березня МЗС України повідомив, що з 17 березня призупиняє міжнародні пасажирські сполучення.

Марія Мохова КП в Україні

"Як тільки ми дізналися про обмеження на переліт, відразу звернулися в українські консульства і в Сейшелах, і в Стамбулі і зареєструвалися на сайті ДРУГ (добровільна реєстрація українських громадян під час поїздок за кордон – Ред). Щоб летіти транзитом через Туреччину, мені потрібно було почекати двотижневий карантин. Він закінчується 20 березня. В результаті ми з мамою стали заручниками обмежень декількох країн", – поскаржилася Мохова.

Журналістка зазначила, що зараз у неї виникли труднощі полетіти транзитом.

"Наприклад, 3-4 дні тому нам сказали, що поки рейсів для українців немає і потрібно чекати. Ми почали прораховувати різні варіанти, шукати додаткові можливості полетіти. Нещодавно стало відомо, що 20, 21, 22 рейси зі Стамбула все-таки будуть. Загалом, пригод з поїздкою на Сейшели виявилося більше, ніж ми припускали. Обстановка додає драйву, не дає розслабитися", – розповіла українка.

Марія Мохова на Сейшелах КП в Україні

При цьому вона підкреслила, що квитки на Skyup потрібно купувати самим.

"Сподіваємося отримати часткову компенсацію від авіаперевізників після повернення додому. Що стосується карантину – чи потрібно буде дотримуватися двотижневу ізоляцію тим, хто повертається з Туреччини і з Сейшельських островів – в консульстві не говорять ... Але ми з мамою вирішили, що, коли повернемося додому, будемо два тижні перебувати в добровільній самоізоляції. Це правильно при будь-яких розкладах", – підсумувала Мохова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 березня в міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибуло дев'ять літаків з українцями на борту.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!