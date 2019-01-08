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Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтерВсі статті автора

Речь идет не о победе Порошенко, а о победе нашего народа!

4.9тЧитати матеріал російською

Вместо того, чтобы поздравить украинцев с получением Томоса, многие закатили истерику и полилась грязь. Ну что, плющит??? Правильно, так Вам и надо! Потому, что речь идёт не о победе Порошенко, а о победе нашего народа в вопросе иметь свою независимую от Москвы, церковь! Ненавидите президента, ок, а для нас сегодня историческое событие! "Какой-то томас, зачем нам это нужно, Бог один" Серьезно??

Новини
Київської Русі не існувало, забудьте цю формулу

А когда московские попы отказываются отпевать наших воинов - это как называется?? Устроили шабаш на нашей территории и живут припеваючи. С какой стати, украинские исторические памятники, церкви и соборы, принадлежать московскому патриархату?? Момент истины и Вы показываете своё истинное лицо! Вата бунтует, что неудачникам, ещё останется делать. Своими помоями, Вы лишний раз доказываете, что Украина на правильном пути!

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Автор
Наталя ЮсуповаНаталя Юсупова
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
війнаТомос
Джерело
Джерело:Facebook Наталии Юсуповой
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Комментарии на сайте не модерированы
Підпузько Микола
Підпузько Микола
Рысин Алексей, дав можливість переважній більшості українців звільнитись від духовного полеволення від руSSьких крадіїв. В питливих з'явилась можливість заглибитись в історичний екскурт. Лише осмислення події 1686 року поміняв світогляд багатьох. І даже запоребриком усвідомлення подій 1686 року буде формувати "розмиті плями в голові".
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Gordon Yury, так покажи эти поздравления. Вместе порадуемся)
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Клін Олекс
Клін Олекс
"С какой стати, украинские исторические памятники, церкви и соборы, принадлежать московскому патриархату?". Зайвий м'який знак. А культові споруди і їх начиння належать або Державі, або громадам. На рівні Держави треба ініціювати розрив договорів щодо орендування будівель та майна, а от на рівні громад - вибачте. Якщо синагога належить єврейсьій громаді і іі майно є у власності громади - все законно. Якщо на кошти вірян збудована церква і переважна більшість їх хоче поклонятися Гундяєву - це їх право. От тільки будівля має бути позначена "Приход ...РПЦ".
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