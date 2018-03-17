То есть я правильно понимаю, что завтра, в день "выборов" президента РФ, наши и правые, и левые, и какие угодно будут блокировать посольства и консульства России, в которых можно проголосовать, потому что выборы незаконны из-за оккупированного Крыма (в котором тоже будет проводиться голосование), и только бл*ть ребятки Мишико будут бастовать не против выборов в Крыму, российской оккупации и всего такого, а против собственно украинской власти, создавая таким образом картинку для российских медиа?

Миленько, очень миленько. Особенно учитывая, что в прошлое, например, воскресенье никаких маршей глобальных не было, а вот на это воскресенье, как раз в день выборов в Россиюшке, ребятки Мишико прямо с цепи сорвались, раздавая листовки про марш по всему Киеву, включая метро и маршрутки.

Совпадение, конечно. Просто совпадение. Не надо об этом думать.