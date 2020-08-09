Вопрос мотивации ребенка в направлении обучения, пожалуй, самый популярный вопрос родителей детей среднего и старшего возраста. И чем старше ребенок, тем этот вопрос актуальнее, так как время, которое принято называть в обществе "кризис подросткового возраста", обостряет данную проблему. Появляются новые увлечения, повышается социальная активность, формируются новые социальные роли, и не редко мы можем сталкиваться с проявлением негативизма и агрессией в сторону родителей.

Важно понимать, что работа над мотивацией – это сложный и длительный процесс. Нельзя просто сказать ребенку "Учись, а то потом пожалеешь", чтобы это принесло толковый результат. В психологии разрабатываются специальные психокоррекционные программы для групповых и индивидуальных занятий для развития мотивации у детей и подростков. Поэтому вопросом мотивации нужно заниматься задолго до того, как такая проблема может появиться на горизонте.

Итак, давайте начнем не с того, что делать и как мотивировать ребенка, а с того, что делать точно не следует .

Первой распространенной ошибкой родителей является чрезмерная опека ребенка в начальной школе. Выполнение уроков за ребенка, самостоятельно выполнение поделок и т.д., договоры с учителями ради хороших оценок. Порой нам кажется, что это мы делаем во благо, чтобы ребенок не уставал, не переживал зря, но таким образом мы не даем ему учиться на своих ошибках и именно на этом этапе собственная мотивация ребенка теряется, а так же ребенок не учиться брать на себя ответственность за свои поступки. Так что, если вы делаете уроки за вашего первоклассника, то будьте готовы делать уроки и за одиннадцатиклассника. Вторая ошибка – это завышенные требования к ребенку. Чаще всего здесь кроется сравнение ребенка с собой в его возрасте, сравнение с другими детьми (братьями, сестрами) или внутренние потребности родителей. Например, родители хотят, чтобы ребенок был отличником, даже при том условии, если в целом он учится хорошо, но оценки не отличные. Оценки – не показатель интеллектуальных способностей ребенка и оценки не влияют напрямую на будущее ребенка, а вот его внутренняя мотивация влияет! Следующая распространенная ошибка родителей – это проблема с профориентацией ребенка. Профессия юриста, программиста, банкира, экономиста не всегда сделает вашего ребенка счастливым. Счастливым сделает лишь та профессия, которую ребенок выберет сам. Соответственно и изучение предметов важных для поступления сужается. Если говорить о младшем возрасте, когда вопрос с выбором специальности еще не стоит, то здесь проблема заключается в том, что порой родители требуют отличных оценок абсолютно по всем предметам, даже тем, которые очевидно трудно даются ему. Здесь повторяется вторая ошибка из этого списка (прочитайте ее еще раз). Еще одна ошибка – это чрезмерная загруженность ребенка. Репетиторы, курсы, кружки, спортивные группы. Будущее ребенка всегда тревожит родителей, поэтому подготовки к поступлению в университет, подготовка к профессиональным занятиям спорта и т.д. начинаются очень рано, и иногда слишком нагружают ребенка. Если это действительно желание ребенка и он сам выбрал это направление деятельности, тогда не стоит переживать. Но порой очень сложно родителям распознать, где желание ребенка, а где желание самих родителей. Если у вас, например, пять разных кружков и репетиторов, то обсудите с ребенком, нравится ли ему, и дайте ему убрать хотя бы что-то одно. Прислушивайтесь к вашему чаду, доверяйте и учитесь вовремя отпускать в том направлении, в котором ему хочется двигаться.

Помимо основных факторов, которые мы перечислили выше, каждому родителю важно знать, что так же факторами отсутствия мотивации к учебе ребенка, могут быть следующие проблемы: конфликты со сверстниками или учителями; буллинг; влияние социальной группы, так называемой "плохой компании"; проблемные взаимоотношения с родителями или неблагоприятная атмосфера в семье в целом, здесь мы скорее будем наблюдать протестное поведение. Если вы находите проблему в этих факторах, то обратитесь за советом к психологу и вместе разберитесь в проблеме.

Итак, какие выводы мы можем сделать для того, чтобы правильно стимулировать мотивацию ребенка: