Так, друзья — сегодня будет интересный пост о том, как выглядел реальный СССР в пятидесятые годы.Французский учёный по имени Жак Дюпакье побывал в СССР в 1956 году и вывез оттуда множество цветных фотоснимков — вот о них мы сегодня и поговорим. Что интересно — Жак Дюпакье был в целом достаточно позитивно настроен к СССР, и всё равно — на его фотоснимках можно наглядно увидеть всё убожество советской жизни тех лет, – пишет белорусский блогер Максим Мирович на своей странице в Facebook.

Это вдвойне интересно потому, что фанаты СССР, рассказывая про пятидесятые годы, обычно любят выступать о том, что именно тогда и был "тот самый настоящий СССР" — мол, послевоенную разруху уже преодолели, а "брежневский застой" и "проклятую перестройку" ещё не начали. Но снимки Жака Дюпакье показывают, что эти представления ложны — на фото мы видим весьма бедно живущую и в целом неблагоустроенную страну.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, что иностранец увидел в СССР пятидесятых годов.

02. Ташкент. Обращает на себя внимание то, что рядом с капитальным зданием (построенном, вероятно, ещё в царские времена) продолжают стоять какие-то сакли-мазанки, в которых явно продолжают жить люди. Фанаты СССР при этом свято верят, что все советские граждане всех советских республик в то время жили в просторных, светлых и главное совершенно бесплатных квартирах — примерно таких, в какой живёт Волька в фильме "Старик Хоттабыч".

В таких "домах" жили люди в Ташкенте в 1950-х

03. Уличная дорога в Ташкенте. Ни асфальта, ни какого-либо благоустройства, вообще ничего. Пейзаж середины XX века вообще ничем не отличается от середины века XIX. И что этим людям дала советская власть?

По фото ташкентских улиц сложно понять, что они сделаны в середине 20 века

04. На других фото можно увидеть, что именно дала — вот такие стёганые ватники, которые жители Ташкента носят даже в жаркую погоду:

Стёганые ватники жители Ташкента носили даже в жаркую погоду

05. Ещё советская власть дала этим людям невероятные "нормы" по выработке хлопка — к работам по уборке которого часто привлекали рабский труд детей. Не думаю, что Жаку Дюпакье во время его поездки в совок рассказывали о рабском детском труде — но несколько фотоснимков сортировки хлопка он всё же сделал:

К тяжелой работе по уборке хлопка привлекали даже детей

06. И конечно же — вездесущие советские очереди. Вот, например, очередь за самым простым продуктом — картошкой. Очереди были в СССР абсолютно везде, а также они были и в других социалистических странах — например, в братской Польше или Румынии.

Уже тогда начали образовываться огромные очереди возле магазинов, которые впоследствии станут для СССР привычным явлением

07. А теперь давайте посмотрим на так сказать европейскую часть СССР. Что показывают в советских фильмах пятидесятых годов? В них все советские граждане живут в просторных и светлых квартирах-сталинках, все окна которых обязательно выходят на солнечные широкие проспекты, а сама квартира получена совершенно бесплатно. В реальности же так жило очень немного советских граждан — большинство либо ютилось в коммуналках, либо жили вот в таких невообразимых деревянных бараках — построенных в какие-то допотопные времена. На фото Москва, если что:

В 1950-х годах многие москвичи жили в таких деревянных бараках

08. Панорама Москвы. Какие-то ободранные старые дома, тоже построенные явно "до эпохи исторического материализма". Проблемы с жильём советские власти решали просто — из просторных квартиры выселили бывших владельцев, после чего набили туда "на общую кухню" от 10 до 40 и более человек. В тесноте да не в обиде!

Панорама Москвы

09. Красная площадь. Обращают на себя внимания кучки перепуганных трудящихся — которых явно свезли откуда-то из далёкой провинции поглядеть на "чудеса столичной жизни". В то время разрыв в уровне жизни действительно был огромным — в Москве, по советским меркам, "было всё" (электрчиество, магазины, горячая вода, канализация), тогда как основная масса советских граждан жила очень бедно — во многие деревни электричество начали проводить только в шестидесятые или даже в семидесятые годы.

На экскурсии на Красную площадь привозили людей из регионов, где до 1960-70-х годов не было ни электричества, ни воды, ни канализации

10. Ещё одна же группа туристов из провинции вокруг "Царь-пушки". Разница советской жизни в столице и в провинции была столь колоссальной, что граждане из провинции выглядели в Москве как иностранцы. Позже писатель Владимир Войнович разовьёт эту идею в своём гениальном романе "Москва-2042", придумав "Кольца враждебности".

Царь-пушка

11. И это тоже явно туристы — смотрят на "столичные чудеса" из открытого автомобиля ЗИС-110Б. После экскурсий люди возвращались в свои родные города и посёлки — где чаще всего не было даже нормальной канализации и электричества.

"Столичные чудеса" для провинциалов

12. Уличная продавщица лучшего в мире советского мороженого:

Лоток с мороженым

13. Советские магазины тех лет в основной своей массе тоже сильно отличались от просторных и светлых храмов торговли, показанных например в фильме пятидесятых годов "За витриной универмага". Большинство магазинчиков выглядело как-то так — старое ободранное царское здание, какие-то убогие дощатые ступеньки, на витрине — одна дешевая алюминиевая посуда.

Так выглядели реальные универмаги

14. Ещё один магазинчик — на этот раз продовольственный. В советских фильмах пятидесятых годов никогда не показывали такие бараки — в кино все советские граждане закупались в огромных и светлых гастрономах. Жаль, что нету снимка изнутри магазина — но думаю что ассортимент там такой же убогий, как и внешний вид постройки — если увеличить снимок, то на витрине можно разглядеть только какие-то консервы и картонные пачки с чаем.

Продовольственные магазины пребывали приблизительно в таком же состоянии

15. И ещё один магазин — "Обувь" — как видите, точно такой же по внешнему виду, как и предыдущие. Ободранное царское здание с облупленными стенами и рамами окон и деревянной лестницей. Дамы под дверями магазина, видимо, ожидают его открытия — двери, кстати, закрыты на два огромных навесных замка. В дальней части кадра проглядывает и остальной облупленный советский быт с кое-как чинёными крышами и не крашенными много лет стенами.

Магазин "Обувь" расположился в царской постройке, давно не видавшей ремонта

16. Это тоже фото Москвы тех лет:

И это тоже Москва

Такие дела. Как видите — реальная жизнь в СССР сильно отличалась от того, что показывали в пропагандистских советских фильмах тех лет — и это при том, что фотограф Жак Дюпакье вовсе не старался наснимать "всякой жести", а наоборот хотел показать "хороший СССР" и выбирал для своих кадров солнечную погоду. Ну и для сравнения посмотрите на жизнь в США в те же годы.

А в комментариях напишите, что вы думаете по этому поводу, интересно.

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