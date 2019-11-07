Заяви народного депутата від "Слуги народу" Максима Ткаченка про ймовірність "чесних та порядних" терористів при владі ОРДЛО зайняти місця у новій українській владі після деокупації Донбасу, не мають нічого спільного з реальністю. Росія не збирається повертати окуповані території.

Я не прибічник того, щоб жити в ілюзіях, наразі росіяни не збираються повертати окупований Донбас. Вони будуть торгуватися, вони будуть пропонувати поміняти Донбас на Крим, чи навпаки. Вони будуть створювати різні подібні інформаційні збурювання. Але наразі нічого не зміниться.

"АиФ"

Треба розуміти, що на Донбасі немає ніяких "республік", там створені Росією окупаційні адміністрації. І нещодавно наш обраний народом президент України Володимир Зеленський запропонував відмовитися від терміну "сепари", і я з ним згоден. Тому що на Донбасі немає сепаратизму, там зовсім інше явище – там більше 90% населення живуть в окупації, вони є заручниками ситуації, а решта є ніким іншим, як колаборантами.

Якщо там люди у російській військовій формі, то хто вони? Може вони і є ті, хто відстоює у такий збочений спосіб національні інтереси РФ, якими вони їх бачать.

Не може бути у території двох господарів де-факто. Наразі ми бачимо, що там російські прапори, і з моменту середньовіччя нічого не змінилося – чий прапор, той і володіє ситуацією. Подивіться лише на міст у Станиці Луганській, що ми там бачимо? Це Кремль нам каже: ребята, ви можете обіцяти українцям мир завтра, сьогодні чи післязавтра, можете говорити, що треба просто припинити стріляти, але нічого не зміниться.

Террористы подняли на мосту флаги "ЛНР" Inside Donetsk

Вони не збираються іти на поступки ні на йоту. І дуже дивно, коли українцям розповідають, що влада домовиться. Та росіяни плювати хотіли, їм все одно. Вони хочуть, щоб нас, як незалежної держави, не було, і повернення Донбасу, реальне повернення, фактично неможливе.

Ключовий момент, на будь-які ініціативи з приводу контролю української влади над українсько-російським кордоном, у Кремлі кажуть категоричне ні. Тому що, якщо кордон будуть контролювати українці, миротворці ООН, марсіани чи представники планеті Юпітер, одразу з'ясується, що ніякої війни немає. І з приводу сепаратистів, зараз пройшло 5 років, люди, які там проживають, вони розуміють, що Україна – це цивілізація у прямому сенсі слова.

У нас тут свобода слова, купа думок, ідей, а там чомусь усі говорять, як роботи. Вони там диб*лами стали? Чи вони задоволені, що росіяни затопили шахти, розпиляли заводи і ввели комендантську годину? Те, що там відбувається, називається режим військової диктатури, і фраза "посадити на підвал" має реальні обриси, коли фейкова "республіка", фейковий суд, а в’язниця справжня.

В перспективі найближчих років ніяких змін очікувати не варто, і не треба себе обманювати. Зараз Лавров порівнює окупований Донбас з Придністров'ям. Врегулювання конфлікту там триває вже майже 30 років, хтось чув про якісь можливості? І їх не буде, тому що там, де є російський окупаційний чобіт, правда така, що українець може звільнити цю територію або військовим шляхом, або не звільнити.

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