Реальна захворюваність на коронавірус значно вища за статистику, – Голубовська

Карина Бондаренко Суспільство 12:20, 26.11.2020 Оновлено: 12:50, 26.11.2020

Ведуча інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська розповіла, що реальна захворюваність на коронавірусну інфекцію значно вища за офіційну статистику.

За її словами, офіційна статистика інфекційних хвороб завжди відстає від реальної. Про це вона повідомила під час виступу на Українському жіночому конгресі, передає "Укрінформ".

"Ми дізнаємося так звані оціночні дані, є інфекційні патології, які ми дізнаємося шляхом математичного моделювання, коли все це пройде по світу, через рік-півтора. Але реально хворих більше", – сказала Голубовська.

Вона додала, що багато людей хворіє безсимптомно, тому не роблять тестів, а через це не потрапляють у статистику.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українська лікарка-інфекціоністка, професорка і докториня медичних наук Ольга Голубовська вважає, що підстави для госпіталізації президента Володимира Зеленського в лікарню "Феофанія" були.

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