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2 листопада • оновлено в 14:49
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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Разведение войск на Донбассе – все "за" и "против"

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1. Опыт разведения войск в Золотом уже был в 2016-м

Ничего нового не происходит. 1-го октября 2016-го года состоялось разведение войск в районе Золотого, 7 октября - в районе Петровского. Разведение войск в Золотом сейчас проводится в том же формате, по плану 2016-го. Я видел как это было в 2016-м, позиции занимала 93-я бригада. Через Золотое проходит железная дорога, по которой шла торговля с оккупированными территориями, эшелоны туда-сюда шли каждый день. Тогда тоже была масса критики, и довольно быстро, в 2017-м, войска вернулись на занятые позиции. Население местное давно привыкло жить в состоянии серой зоны и портить отношения с россиянами не желает. В 2016-м году разведение войск также вызвало волну критики в обществе. На самом деле, ничего другого быть не может - если государств договаривается с террористами отступить, чтобы террористы не трогали представителей государства, то это не может никак выглядеть достойно.

2. Как удалось развести войска, несмотря на перестрелки?

Разведение в 2019-м на одном из участков состоялось, потому что участок разделили на три части. Рельеф там очень холмистый, определить кто, что и где - не так просто, это не степь. Есть места, где противников разделяет несколько километров, противоположные крутые холмы - там развести легко, огневые контакты там мало вероятны. Само Золотое растянуто на большой площади. Стрельба по ночам в районе Золотого продолжается. Поэтому зона разведения поделена на три участка - если бы семидневный срок без стрельбы для перемирия фиксировали на всех участках, то до сих пор нигде развести войска было бы нельзя. С этим связано и парадоксальное вчерашнее сообщение штаба ООС - в районе Золотого был обстрел, но разведение проводим. На участке разведения номер 2 стрельбы не было, и разведение сделали там. Отведены войска на том участке, где нет населенных пунктов.

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3. Гарантии безопасности.

Золотое не сдают. На территорию Золотого вместо военнослужащих ВСУ введены военнослужащие Нацгвардии и сотрудники полиции. НГУ располагают штатными средствами усиления - от пехотного вооружения всех видов вплоть до танков и артиллерии, и подчиняются также как и ВСУ штабу ООС. Таким образом, Украина не отказывается от вооруженного контроля населенного пункта. Заход любых сил противника в населенные пункты невозможен. Ключевые тактические высоты в этом районе остаются под контролем ВСУ.

4. Какие цели преследует Зеленский?

Разведение - политика президента Зеленского, который избран большинством граждан. Разведение осуществляется полностью в формате, разработанном при Петре Порошенко. Это формат, который Украина для себя определила совместно с Францией и Германией, и на этом строится наша внешняя политика. Чтобы строить свою политику, Зеленский пытается любой ценой реализовать повестку, выработанную его предшественником. Если есть хоть какой-то шанс на мир, Зеленский хочет его реализовать. Мирные переговоры возрождают надежды на освобождение почти 400 украинцев, которых держат в тюрьмах и подвалах российские спецслужбы.

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5. Выгодно ли это для Украины?

На мой взгляд - нет. Я с уважением отношусь к мирным инициативам и Порошенко и Зеленского, но считаю, что они не адекватны обстановке и не способствуют решению проблемы. Россия не собирается уходить из Донбасса и Крыма. И Минские соглашения не прекращают войну - а перекладывают ответственность за решение проблемы оккупации Донбасса и Крыма на следующее поколение украинцев. Минские соглашения показывают, что Россия диктует нам условия, что мы должны делать. А мы расписываемся в неспособности продолжать борьбу и тем самым поощряем дальнейшие враждебные действия. Украина признает российскую оккупацию де-факто и отказывается от борьбы за свою землю, признает, что Донбасс и Крым она вернуть не способна. Это открывает возможности Путину продолжать дальнейшие действия по фактическому присоединению наших земель - и он открыто выдает российские паспорта. Украина значительно упрочила свое положение в мире после 5 лет борьбы, ситуация для нас значительно улучшилась после первого и второго Минска. Государство стало гораздо дееспособней, общество получило неноценимый опыт сопротивления. Так зачем продолжать капитулянтскую политику, принятую под давлением и в обстановке колоссального политического хаоса?

6. Правильно ли действуют добровольцы, протестующие в Золотом, граждане, которые выходят на акции протеста?

Безусловно. Если такого гражданского протеста не будет, значит, мы покажем, что общество равнодушно к проблемам Крыма и Донбасса и от сопротивления готово отказаться. А ведь именно мобилизация гражданского общества спасла страну в 2014-м. Гарантий, что Россия выполнит обещанное нет никаких, и разведение может завершиться таким же позорным пшиком как и в 2017-м.

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7. Что делать?

На базе Минска надо создавать дорожную карту, где все действия Украины и РФ будут увязаны в последовательность, чтобы каждый наш шаг создавал обязательства не только для нас, но и для противника. Россия тоже должна куда-то идти, а сейчас мы рассчитываем только на добрую волю Путина. Очевидно, что Путин хочет сохранять под своим контролем то, что ему удалось захватить. Надо строить нашу политику исходя их этой реальности. Уважают и договариваются только с сильными. Так давайте становиться сильными, а не умолять врага. Проводить реформы война не мешает прямо сейчас.

Надо защищать свои интересы, и создавать возможности, а не работать в рамках чужой повестки и чужих смыслов, которые давно устарели.

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Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Відведення військ на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
війна Донбас Новини Донбасу
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
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руденко евгений
руденко евгений
Юра, ты вроде умный парень? Ты что не понимаешь, что на Зеленского и Запад давит? А остаться один на один с Путиным ты не хочешь? У нас сейчас все спецы по всем вопросам, сидя на диване. А если даже солдат в окопе сидит, то что он может знать об общей ситуации?
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Mega Death
Mega Death
руденко евгений, А чего вы так Путина боитесь?
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Mega Death
Mega Death
Уничтожение угрозы в лице недружественного государства Украина, это лишь одна из стратегических задач России)) И пусть xoxлы там отводят или не отводят , своих алкашей и наркоманов из ВСУ, на цели и задачи России это никак не влияет)))
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