У Раді відбулася зустріч щодо законопроєкту Зеленського про КСУ: перші деталі

Глава парламенту Дмитро Разумков 2 листопада зібрав керівників парламентських фракцій.

Тема розмови заздалегідь не була відома, повідомив Telegram-канал "Залізний нардеп". Пізніше з'ясувалося, що обговорювалися кілька резонансних для українського суспільства тем.

Зокрема, розмова йшла про повернення в законодавство е-декларацій.

"Поки запропонований механізм повернути в первісному вигляді (навіть без винятку суддів). А потім вже в нормальному режимі міняти закон за 2 місяці. Реєстрацію планують сьогодні, якщо узгодять всі фракції. Голосовать хочуть в п'ятницю", – йдеться в повідомленні.

Також обговорювався законопроеєкт президента Зеленського про перезавантаження (Конституційного суду України, – ред).

"Не виглядає так, що є потенціал. Поки обговорювався варіант зміни законом кворуму КС", – уточнюється в повідомленні.

Разумков під час засідання погоджувальної ради заявив, що парламент планує відновити електронне декларування новим законом, який має бути зареєстрований у ВР до кінця понеділка, 2 листопада.

За його словами, рішення КСУ призвело до серйозного дисбалансу у системі прийняття рішень, пише "РБК Україна".

"Сьогодні до кінця дня (2 листопада, – ред.) буде зареєстрований законопроект, який відновлюватиме дію електронного декларування і статтю 366 КПК, буде надано 2 місяці на те, щоб вивчити та прийняти відповідне рішення щодо питань, які були підняті КСУ у своєму рішенні… Ці рішення повинні бути прийняті на цьому пленарному тижні", – наголосив Разумков.

Законопроєкт Зеленського про КСУ Telegram Залізний нардеп

Законопроєкт Зеленського про КСУ Telegram Залізний нардеп

Про тему розмови повідомив "Залізний нардеп" Telegram Залізний нардеп

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